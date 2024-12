Firefox: browser predefinito all'installazione

In base ai dati di StatCounter relativi al mese di novembre, il market share di Firefox su desktop è pari al 6,45% (simile a quello di un anno fa). Mozilla cercherà di “rubare” utenti alla concorrenza mostrando al momento dell’installazione una nuova schermata per la scelta del browser predefinito su Windows.

Funzionalità in Firefox 134 Beta 2

Dallo scorso 27 novembre è disponibile la Beta 2 di Firefox 134 con cinque bug fix (la Beta 4 è stata rilasciata oggi). Mozilla non ha pubblicato le note di rilascio, come avvenuto il 26 novembre con la Beta 1. Il sito Windows Report ha scoperto un’importante novità.

Quando l’utente esegue l’installer scaricato dalla pagina ufficiale (quindi non la versione completa), durante la procedura di setup viene mostrata una nuova schermata con tre opzioni per aggiungere l’icona di Firefox alla barra delle applicazioni, importare i dati dal precedente browser e impostare Firefox come browser predefinito.

È possibile quindi cliccare sul pulsante “Salva e continua” oppure sul pulsante “Salta questo passo”. Nel primo caso verrà aperta la pagina App > App predefinite > Firefox delle impostazioni di Windows 11 e l’utente potrà cliccare sul pulsante “Imposta predefinito”.

Se l’utente sceglie di scaricare Firefox da una specifica pagina di marketing (al momento in test solo negli Stati Uniti), l’impostazione come browser predefinito viene effettuata in automatico senza la suddetta configurazione manuale. La funzionalità verrà inclusa in Firefox 134, ma la distribuzione globale è prevista con Firefox 135.