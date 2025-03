Firefox: certificato in scadenza, rischio sicurezza

Mozilla ha pubblicato un avviso sul sito di supporto per informare gli utenti dell’imminente scadenza di un certificato root di Firefox. Chi utilizza ancora una versione del browser precedente alla 128 su Windows, macOS, Linux e Android potrebbe avere problemi con i contenuti DRM e soprattutto mettere a rischio la sicurezza.

Niente DRM e furto di dati

Un certificato root è un certificato digitale a chiave pubblica che identifica l’autorità emittente del certificato. Mozilla ha comunicato che un certificato root (non è noto quale) scadrà il prossimo 14 marzo. È incluso nelle versioni precedenti alla 128 (e precedenti alla ESR 115.13). Gli utenti devono quindi installare versioni più aggiornate per evitare diversi problemi.

Il certificato root viene utilizzato per la riproduzione di contenuti protetti da DRM (Digital Rights Management), quindi potrebbe essere bloccata la riproduzione dei video distribuiti tramite i servizi di streaming.

Il certificato root viene sfruttato anche dagli add-on. Ciò significa che verranno disattivati il 14 marzo. Mozilla sottolinea che Firefox continuerà a funzionare, ma l’utente si espone a rischi per la sicurezza.

Aggiornare il browser è molto importante per evitare l’installazione di malware che sfruttano eventuali vulnerabilità, essendo la “porta di ingresso” per Internet. Mozilla ha elencato i tre principali pericoli per la sicurezza, se non viene installata l’ultima versione prima del 14 marzo:

Componenti aggiuntivi dannosi : il browser potrebbe diventare vulnerabile alle estensioni che compromettono i dati dell’utente e la sua privacy

: il browser potrebbe diventare vulnerabile alle estensioni che compromettono i dati dell’utente e la sua privacy Certificati non affidabili : il browser potrebbe non riconoscere certificati di sicurezza revocati o fraudolenti, mettendo l’utente a rischio quando visita i siti web

: il browser potrebbe non riconoscere certificati di sicurezza revocati o fraudolenti, mettendo l’utente a rischio quando visita i siti web Password compromesse: la funzionalità che avvisa l’utente in caso di password violate potrebbe smettere di funzionare, lasciandolo all’oscuro di potenziali compromissioni degli account