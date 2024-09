Firefox: estensione supporto per vecchie versioni di Windows

Durante una recente sessione AMA su Reddit, gli ingegneri di Mozilla hanno rivelato che l’azienda intende di estendere il supporto di Firefox su vecchi sistemi operativi, come Windows 7, 8, 8.1 e macOS 10.12-10.14. In tale occasione non erano stati forniti dettagli specifici in merito alle tempistiche, ma adesso sono emerse maggiori informazioni.

Firefox: Windows 7, 8 e 8.1 continueranno a ricevere supporto fino ad aprile 2025

Secondo il calendario di rilascio del browser, Firefox 115 ESR, vale a dire l’ultima versione di Firefox con supporto per Windows 7, 8 e 8.1, continuerà a ricevere aggiornamenti fino al 1 aprile 2025. Il rilascio di Firefox 115.21 ESR è previsto per il 4 marzo 2024, il che significa che gli utenti con vecchie versioni di Windows hanno almeno altri sette mesi di supporto da Firefox.

Da tenere presente che in principio Mozilla aveva pianificato di abbandonare il supporto per le vecchie versioni di Windows a settembre 2024, per poi decidere di modificare i suoi piani.

Allo stato attuale, Mozilla offre due versioni ESR di Firefox: la reale 115 per i sistemi operativi non supportati e la reale 128 per Windows 10 e versioni successive.

La rimozione del supporto per Windows 7 da Firefox 116 e versioni successive ha permesso alla foundation di ripulire la base di codice e di sbarazzarsi dell’utilizzo delle librerie meno recenti che non supportano più le versioni pre-Windows 10. Di contro, il numero di utilizzatori di Firefox su Windows 7 continua ad essere l’evento, il che giustifica la necessità da parte del gruppo di continuare a mantenere attivo il supporto per altro tempo.