Firefox introduce i suggerimenti intelligenti nella barra degli indirizzi

La barra degli indirizzi del browser è probabilmente la parte più usata e meno celebrata di Internet. Si digita mille volte al giorno senza pensarci, come un riflesso condizionato. Si apre la tab, si scrive qualcosa, e si preme invio. Chrome l’ha chiamata Omnibox. Firefox ha scelto Awesome Bar.

Mozilla lancia risposte dirette nella barra degli indirizzi senza tracciare gli utenti

I suggerimenti intelligenti di Firefox, per ora disponibili solo negli Stati Uniti, promettono di dare risposte dirette senza nemmeno aprire Google. Si vuole controllare lo stato di un volo? Basta digitare il numero, tipo “AC 8170”, e vedere la rotta, gli orari di partenza e l’arrivo, e persino lo stato attuale. Tutto lì, nella barra degli indirizzi. Si cerca un negozio di riparazione biciclette? Compaiono indirizzi, recensioni e orari direttamente nei suggerimenti.

È quello che Chrome fa da anni con conversioni di valuta e calcoli al volo, ma un gradino più su. E soprattutto, nel rispetto della privacy. Mozilla aveva provato a fare questa cosa già diversi anni fa. Poi si era arenata. Il motivo? La privacy. Perché per fornire risposte intelligenti a quello che si chiede, qualcuno deve vedere quello che si sta digitando. E inviare ogni richiesta a un server remoto non è esattamente in linea con gli standard elevati in materia di privacy che Mozilla ama sbandierare.

Una versione sperimentale che gli utenti potevano attivare dalle impostazioni non ha mai preso piede. Una piccola collezione di suggerimenti abbinati localmente, senza mandare nulla sui server, era troppo limitata per essere utile. Quindi Mozilla aveva messo il progetto in stand-by. Ma ora ha trovato un modo. E quel modo si chiama Oblivious HTTP, un protocollo crittografico piuttosto intelligente.

Come funziona il protocollo Oblivious HTTP

La richiesta viene crittografata e inviata prima a un relay gestito da Fastly – un’azienda di CDN che si occupa di infrastruttura Internet. Fastly può vedere il proprio indirizzo IP, perché ovviamente deve sapere dove mandare la risposta, ma non può vedere cosa si sta cercando. La query è crittografata, perciò è illeggibile.

Il relay di Fastly poi inoltra la richiesta a Mozilla, che finalmente può vedere cosa si sta cercando, es. “stato volo AC 8170”, ma non ha idea di chi ci sia dall’altra parte. L’IP è nascosto, sostituito da quello del relay. Nessuno dei due ha il quadro completo, quindi nessuno può tracciare l’utente completamente.

Dietro le quinte, questo servizio è alimentato da Merino, che già alimenta l’attuale funzione Firefox Suggest. Mozilla sta semplicemente espandendo quello che Merino può fare, rendendolo più utile senza renderlo più invasivo.

La pubblicità non è mirata

E poi c’è la parte che molti troveranno controversa. Nei suggerimenti potrebbero comparire annunci pubblicitari, ma grazie al sistema Oblivious HTTP, né Mozilla né lo sponsor sanno chi sta vedendo l’annuncio. È pubblicità anonima. Gli inserzionisti odiano questo concetto perché adorano sapere tutto di noi: età, genere, posizione, preferenze, abitudini di acquisto, che colore di mutande preferiamo. Ma Mozilla sta cercando un compromesso tra monetizzazione e privacy che poche aziende hanno il coraggio di portare avanti.

Chrome mostra risultati intelligenti e intanto Google sa esattamente chi siamo, dove siamo, cosa cerchiamo, ecc. Firefox mostra risultati intelligenti e… nessuno lo sa. È il genere di differenza che dovrebbe importare, ma che spesso viene ignorata perché “tanto Google funziona meglio“.

Come disattivare i suggerimenti intelligenti nella barra degli indirizzi

Quando Mozilla rilascerà questa funzione, gli utenti avranno comunque la possibilità di disattivarla. Non è una di quelle funzioni imposte dall’alto con l’unica opzione di accettare o cambiare browser. Basta andare nelle impostazioni di ricerca e deselezionare “Recupera suggerimenti durante la digitazione”. Fine della storia.