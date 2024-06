Firefox introduce una nuova sezione per il meteo

Firefox sta attraversando un periodo di rinnovamento per quanto riguarda la sua interfaccia e le relative funzionalità. Il browser sta infatti introducendo una maggior personalizzazione per gli utenti e, tra le novità, c’è anche una nuova sezione dedicata alle informazioni meteo, visibile ogni qual volta viene aperta una nuova scheda.

Firefox: nuova sezione meteo visibile nelle schede aperte

La nuova sezione meteo di Firefox visualizza info relative alla temperatura e alle condizioni atmosferiche, ogni qual volta verrà aperta una nuova scheda. Si tratta di info minimali, che forniscono dati sulla temperatura e il tempo atmosferico tramite l’icona.

Il widget che è attualmente non è ancora stato rilasciato, ma che può comunque essere già provato in anteprima senza la necessità di installare una versione del browser che fa parte del canale beta.

Per farlo, basta assicurarsi di aver installato l’ultima versione di Firefox, vale a dire la 127. Fatto ciò, bisogna quindi digitare “about:config” nella barra degli indirizzi, selezionando poi la voce “Accetta il rischio e continua” per avere accesso alle funzioni sperimentali. A questo punto, nella barra di ricerca della lista, cercate “browser.newtabpage.activity-stream.system.showWeather”, facendo un semplice doppio clic sul risultato della ricerca per abilitare la funzione.

Fatto ciò, Firefox mostrerà adesso le info meteo nell’angolo in alto a sinistra della schermata, ogni qual volta aprirete una nuova scheda vuota, con temperatura, informazioni sulle condizioni atmosferiche e posizione relativa.

È tuttavia possibile scegliere anche tra una visualizzazione semplificata o dettagliata, facendo semplicemente clic nei tre puntini accanto: sarà possibile visualizzare ulteriori informazioni sulla temperatura minima e massima giornaliera, insieme a una descrizione testuale delle condizioni atmosferiche attuali.

Per fornire il servizio meteo, Firefox si affida ad Accuwheater: si verrà condotti al relativo sito web metereologico facendo clic sul nuovo widget. Ovviamente, trattandosi di una funzione ancora in fase sperimentale, è probabile che vengano apportate ulteriori modifiche prima del rilascio in versione stabile.