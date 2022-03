Firefox, la versione 98 migliora i download

Nel corso delle ultime ore, Mozilla Foundation ha provveduto ad aggiornare Firefox, portando il browser alla versione 98 e con la quale oltre ad essere stati implementati diversi fix di sicurezza sono state anche e soprattutto aggiunte alcune interessanti novità per quel che concerne la gestione dei download.

Firefox 98: download manager migliorato

Più precisamente, a partire da questo momento, il download manager integrato nel browser va ad implementare una nuova funzione: quando viene scaricato un file da Internet, Firefox non chiede più il permesso all’utente per procedere, ma fa tutto in modo automatico e senza interruzioni. A detta di Mozilla, ciò consente di velocizzare di gran lunga l’intera procedura.

Ovviamente, coloro che non gradiscono i download automatici possono sempre modificare il comportamento descritto poc’anzi nelle impostazioni del browser, in modo tale che questo torni a funzionare come in precedenza, andando a chiedere all’utente di volta in volta cosa fare. Va però tenuto conto che le impostazioni sono però specifiche per tipologia di file, per cui è possibile, ad esempio, abilitare la richiesta per procedere con il download solo con i file eseguibili escludendo tutti gli altri.

Un’altra modifica rilevante per quel che concerne i download è che adesso Firefox non inserisce più i file scaricati nella cartella Temp su Windows e Linux, ma domanda all’utente se usare la directory predefinita per i download oppure se preferisce impostarne una a piacere.

Download a parte, Firefox 98 va pure ad implementare il supporto a Wayland, che è il display server di riferimento delle varie distribuzioni Linux. Pur essendo Wayland disponibile già da diversi anni a questa parte, vi sono numerosi applicativi che continuano ad appoggiarsi a Xorg, divenuto ormai obsoleto, ma comunque considerato maggiormente affidabile in certi contesti, senza contare che la disponibilità di driver per le GPU risulta essere maggiore.