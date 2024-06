Firefox: Mozilla risolve i problemi di installazione

All’inizio del mese corrente, Mozilla ha rilasciato un nuovo importante update delle funzionalità per il suo browser Firefox nel canale Release: la versione 127, la quale ha implementato un paio di modifiche notevoli e nuove funzionalità, come l’avvio automatico su Windows, una protezione aggiuntiva con password per una maggiore sicurezza e una serie di correzioni di bug. A distanza di alcuni giorni, è stato però rilasciato un nuovo aggiornamento che risolve i problemi di installazione che, a quanto sembra, stavano riscontrando alcuni utenti con la precedente versione.

Firefox: nuova relase per risolvere i problemi di installazione e non solo

Andando più in dettaglio, secondo le note di rilascio ufficiali, la versione 127.0.1 di Firefox ora disponibile risolve i problemi di installazione su Windows, il problema della perdita di schede sui sistemi con profili protetti da password e il problema dell’audio lento su Linux, oltre che il rifiuto dei cookie errato su alcuni siti Web.

L’aggiornamento del browser avviene in maniera del tutto automatica e passerà alla nuova relase al successivo riavvio, per cui gli utilizzatori di Firefox non devono preoccuparsi di effettuare l’update in maniera manuale. Volendo, però, è possibile accelerare la procedura, espandendo il menu del browser in alto a destra, selezionando da esso la voce “Aiuto” e poi quella “Informazioni su Firefox”.

Ricordiamo che Firefox è uno dei browser più diffusi e apprezzati al mondo, sebbene recentemente abbia perso parte della sua base di utenti. Attualmente detiene circa il 6,64% del mercato dei browser desktop, stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da Statcounter.