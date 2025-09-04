Firefox non molla Windows 7: supporto esteso fino al 2026

Tutti hanno mollato Windows 7, Mozilla invece resiste. La fondazione continuerà a supportare Firefox 115 ESR sui vecchi sistemi operativi fino a marzo 2026, Windows 7, 8, 8.1 e macOS dell’era paleozoica inclusi. L’ultimo baluardo per chi si rifiuta di aggiornare.

Una decisione che conferma l’impegno di Mozilla verso gli utenti che ancora utilizzano sistemi operativi considerati obsoleti.

Mozilla, lunga vita a Firefox su Windows 7: supporto esteso fino al 2026

Non è la prima volta che Mozilla posticipa la fine del supporto. Già nel 2024, un ingegnere del team aveva ammesso che mantenere Firefox attivo su Windows 7 era sempre più doloroso a causa delle divergenze tecniche. Eppure, la quota di utenti rimasta su questo sistema, seppur piccola, è ancora sufficiente per giustificare il lavoro di adattamento degli aggiornamenti di sicurezza alle vecchie versioni.

Dal gennaio 2023, Windows 7 non riceve più aggiornamenti ufficiali da Microsoft. Google Chrome, Microsoft Edge e Opera hanno già interrotto il supporto. Firefox, invece, resta l’unico browser mainstream che continua a offrire patch di sicurezza per chi naviga su questi sistemi. La versione ESR 115 sarà aggiornata almeno fino a marzo 2026, con una possibile ulteriore estensione valutata a febbraio dello stesso anno.

Un mercato piccolo, ma ancora attivo

Secondo i dati di Statcounter, Windows 7 mantiene una quota di mercato attorno al 2,2%. Non è molto, ma per Mozilla è abbastanza per non abbandonare del tutto questi utenti. Nel frattempo, il supporto per Windows 10 è vicino alla fine, e molte aziende stanno già pianificando il passaggio a nuovi sistemi. Anche se Microsoft ha garantito un altro anno di aggiornamenti ESU gratis per Windows 10 (fino all’autunno 2026).