Firefox supporta ufficialmente Password di iCloud su Windows

Apple ha finalmente rilasciato il supporto ufficiale a Firefox per Password di iCloud su Windows, permettendo in tal modo agli utenti del browser open-source di casa Mozilla di autocompletare le credenziali salvate nel proprio account iCloud anche su PC, oltre che gestirle e sincronizzarle, ovviamente.

Firefox: disponibile l’estensione iCloud Password per Windows

Il supporto arriva tramite l’ultima versione dell’applicazione iCloud per Windows 11 che è disponibile su Microsoft Store.

È bene tenere presente che in base alle segnalazioni degli utenti pervenute sino a questo momento l’integrazione non pare purtroppo funzionare anche su Windows 10. La “mela morsicata” non ha ancora chiarito se si tratta di una scelta intenzionale o di una limitazione temporanea, ma per il momento viene da pensare che la nuova funzione sia riservata esclusivamente agli utilizzatori del più recente sistema operativo di casa Microsoft.

Da notare che in un’estensione per Firefox utile per sfruttare Password di iCloud era già presente sullo store dei componenti aggiuntivi di Mozilla, ma non era realmente funzionante su Windows.

Vale altresì la pena sottolineare che, nonostante questo progresso, il colosso di Cupertino non ha ancora realizzato una versione Web del suo gestore di password, cosa che invece tornerebbe assai utile per l’accesso multipiattaforma, in special modo su dispositivi Windows su cui non è possibile o non si desidera installare l’applicazione iCloud ufficiale.

Ricordiamo che il supporto per Password di iCloud era già stato reso disponibile da Apple per i browser Chrome ed Edge, anche in tal caso tramite l’integrazione diretta dell’applicazione iCloud sul Microsoft Store.