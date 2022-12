Firewall su Mac: qual è il miglior strumento sul mercato?

I firewall sono strumenti diffusi ormai da anni e anni che, attraverso il loro lavoro di filtro proteggono i computer da svariate minacce della rete.

In tal senso, esistono svariati prodotti sia gratuiti che a pagamento. Se fino a qualche anno fa si trattava di software prevalentemente indirizzati all’utenza Windows però, oggi la situazione è molto cambiata.

Con una fetta d’utenza macOS sempre più ampia, sono aumentati anche le minacce per chi adotta tale soluzione. I firewall su Mac, come quello proposto da Intego, sono ormai diventati quasi indispensabili per evitare rischi.

I malware e gli agenti malevoli attivi su macOS, ad oggi, sono infatti minacce sempre più temibili che necessitano di strumenti appropriati per evitare spiacevoli sorprese.

Firewall su Mac? Ottima idea per proteggere il tuo dispositivo macOS

Un firewall è una buona soluzione in ottica sicurezza, ma questo va accompagnato da una suite completa per evitare rischi.

Mac Internet Security X9 di Indego, non offre solo questo strumento, ma va a coprire pressoché qualunque necessità di sicurezza legata ai famosi dispositivi Apple.

Il pacchetto infatti include un antivirus capace di scansionare e rilevare per quanto concerne i malware e pericoli simili. La protezione in tempo reale, permette di vivere la rete senza timori, con una buona libertà di manovra.

Il sistema anti-phishing aumenta questa sensazione, andando a contrastare posta elettronica fraudolenta e siti Web malevoli.

Tutto viene gestito attraverso un’app facile da installare e gestire che, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, non ha problemi a padroneggiare con pochi e semplici clic.

E il costo? Grazie all’offerta natalizia, Mac Internet Security X9 abbassa il suo prezzo passando da 49,99 euro all’anno a soli 19,99 euro. Un’occasione imperdibile per chi vuole preservare il proprio Mac da qualunque tipo di minaccia esterna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.