Fisco, tutto pronto per la precompilata IVA

Tutto è pronto per l'avvio della fase sperimentale con cui il Fisco italiano metterà a disposizione delle aziende la cosiddetta “Precompilata IVA“. Sulla scia di quella che è la dichiarazione dei redditi precompilata, il Fisco predispone altresì una precompilata per la dichiarazione IVA, la quale sarà composta sulla base di fatture elettroniche e corrispettivi.

Precompilata IVA

Si tratta di un passo ulteriore verso un Fisco “amico”, più semplice e al servizio dell'utente, nel quale l'utilizzo intelligente dei dati in possesso renderà più facile il pagamento delle imposte e faciliterà gli adempimenti. Spiega l'Agenzia delle Entrate:

Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia mette a disposizione degli operatori Iva, in un'area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. A far data dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per i soggetti che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva.

Occorre chiaramente passare per una prima fase sperimentale nel quale il sistema imparerà a gestire i dati, le eccezioni ed un ampio volume di informazioni, cercando di ottimizzare ogni passaggio per arrivare ad un automatismo effettivamente efficace e funzionale. “Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente oppure tramite l'intermediario che abbia la delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un applicativo web dedicato all'interno del portale Fatture e corrispettivi, ai documenti Iva precompilati ed effettuare una serie di operazioni, quali ad esempio visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei documenti e inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva“. Continua l'Agenzia delle Entrate: “Nell'applicativo web dedicato sarà disponibile una sezione informativa che guiderà, passo per passo, i contribuenti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste“.