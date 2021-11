Fitbit Charge 4: la smart band al top vicina al suo minimo storico

Se sei alla ricerca della migliore smart band disponibile sul mercato, allora ti consiglio di approfittare dell’offerta sulla Fitbit Charge 4. Si tratta di una delle soluzioni più complete e affidabili, oggi con un interessante sconto su Amazon che la porta molto vicina al minimo storico a soli 100 euro.

Smart band Fitbit Charge 4: caratteristiche tecniche

La Fitbit Charge 4 rappresenta una delle fasce intelligenti più apprezzate dagli sportivi, per la sua precisione e affidabilità. Presenta, ovviamente, un sensore di battito cardiaco abilitato alla modalità continua della rilevazione. In questo caso la novità sta nella modalità “minuti in zona attiva” che rileva la zona cardio in cui ti trovi. Questo ti permette di sapere sempre la qualità con cui stai conducendo il tuo allenamento, in modo da raggiungere sempre i tuoi obbiettivi. Integrato, rispetto al modello precedente, il modulo GPS che traccia il percorso anche in assenza dello smartphone. Molto comodo il monitor del sonno che verifica le fasi di sonno leggero, profondo e rem. In questo modo l’applicazione consente di ottenere un’analisi dettagliata della qualità del sonno, e fornisce consigli su come migliorarla. Le modalità di allenamento sono numerose, e l’orologio resiste in acqua fino a 5 atmosfere.

Da non trascurare, però, sono le funzioni smart. È possibile ricevere le notifiche di chiamate e messaggi, accompagnate dalle funzioni di risposta rapida con risposte personalizzate per questi ultimi. Non manca un modulo NFC che consente di effettuare i pagamenti semplicemente avvicinando il polso. È stata aggiunta perfino l’applicazione Spotify che permette di gestire la riproduzione musicale direttamente dall’orologio. Ciliegina sulla torta è la batteria, che offre ben 7 giorni di autonomia con una singola ricarica. In sostanza, un dispositivo decisamente completo, perfetto per gli sportivi e ideale per la vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto del 23%, la Fitbit Charge 4 può essere acquistata su Amazon a soli 99,99 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.