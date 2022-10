Fitbit Charge 5 + Abbonamento Premium è un'esclusiva delle Offerte Prime

Fitbit Charge 5 è l’ottimo tracker ora in offerta su Amazon a soli 109 euro, invece di 179,95 euro. La promozione, in occasione delle Offerte Esclusive Prime, include anche 6 mesi di abbonamento Premium. Un’ottima opportunità che però sta andando a ruba, quindi meglio sbrigarsi.

Con questo tracker ridefinisci la tua routine di allenamento ottimizzandola con il Punteggio di prontezza giornaliera disponibile con l’abbonamento Premium. Troverai tantissimi dati basati su attività, sonno e variabilità del battito cardiaco. Insomma, meglio di un personal trainer.

Fitbit Charge 5 + Abbonamento Premium: prezzo scioccante, solo su Amazon

Super BOMBA il nuovo Fitbit Charge 5 + Abbonamento Premium a soli 109 euro, invece di 179,95 euro. Si tratta di una promozione che trovi solo su Amazon grazie alle Offerte Esclusive Prime. Un’occasione vincente per la tua salute.

Questo tracker si concentrerà anche sul tuo cuore monitorando la frequenza cardiaca rilevando segnali di fibrillazione atriale. Potrai anche eseguire in totale portabilità un ECG. In più potrai anche ritrovare la tranquillità dallo stress grazie al sensore EDA che ti segnala quando rilassarti per migliorare il tuo benessere mentale.

Fai tuo questo spettacolare tracker adesso che è in promozione su Amazon con le Offerte Esclusive Prime. Acquista Fitbit Charge 5 + Abbonamento Premium a soli 109 euro, invece di 179,95 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate da 21,80 euro al mese senza interessi.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime.

