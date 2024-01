Fitbit Charge 6 scende al MINIMO STORICO su Amazon: acquistalo subito!

Nel mese di settembre 2023 Google ha annunciato la smartband Fitbit Charge 6, la prima lanciata sotto lo sguardo attento della Grande G e con supporto nativo ai suoi servizi, compresi YouTube Music e Google Maps. È stato un passo importante per le due aziende, e ora potrai provarlo con mano grazie alla offerta attiva su Amazon! L’orologio per fitness è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce, e la consegna è garantita in un giorno!

Fitbit Charge 6 al minimo storico su Amazon: i dettagli

La smartband Fitbit Charge 6 mantiene il design del predecessore Charge 5, ma cambia sotto lato hardware e software. Difatti, il device ottiene l’algoritmo IA già visto su Google Pixel Watch, una soluzione che permette di tracciare la frequenza cardiaca con una precisione superiore anche del 60% rispetto al Charge 5. In più, il monitoraggio può avvenire tramite collegamento Bluetooth anche con macchinari professionali quali cyclette e tapis roulant.

Tra le altre tecnologie notiamo il supporto al rilevamento SpO2, dello stress e del sonno, la temperatura cutanea, ECG e il ciclo mestruale. Lato software non manca quindi l’integrazione con Google Maps con uso avanzato del GPS; Google Wallet tramite chip NFC; e YouTube Music, ma serve l’abbonamento. A proposito, Fitbit e Google offrono un abbonamento di 6 mesi al piano Premium per accedere ad allenamenti esclusivi, sessioni di rilassamento e altri vantaggi legati al fitness!

Il prezzo? Anziché 159,95 euro, la smartband costa 139,90 euro con pagamento effettuabile anche in 5 rate senza interessi. La consegna è gratuita e l’offerta vale per tutte le colorazioni disponibili.

