Fitbit Sense 2 sfiora il minimo storico su Amazon: compralo al 27% in meno

Vuoi uno smartwatch nuovo di zecca da portare sempre con te durante le sessioni di allenamento e anche in occasioni più eleganti? Se non vuoi affidarti all’ecosistema della Mela con l’Apple Watch SE 2023 al 9% in meno, puoi aggiudicarti in men che non si dica il Fitbit Sense 2 al 27% in meno. Con lo sconto attuale sfiora il minimo storico, quindi approfittane! Andiamo a vedere la scheda tecnica.

Fitbit Sense 2 in offerta su Amazon: le specifiche

Questo smartwatch supportato da sistemi operativi Android 9 e superiori, o iOS 15 e superiori, è ottimo per ogni contesto grazie al suo design compatto e semplice, caratterizzato da un display da 1,34 pollici e da un pratico cinturino in silicone che ti permetterà di indossare il device tutto il giorno senza quasi sentirlo al polso.

Tra le caratteristiche fondamentali di Fitbit Sense 2 figurano indubbiamente le numerose funzionalità per monitorare la salute: troverai app ECG, il controllo del ciclo mestruale, dello stress giornaliero con punteggio cEDA, monitoraggio del sonno e rilevazione continua del battito cardiaco. Tra le feature sportive si trovano quindi oltre 40 modalità di allenamento con tracciamento automatico, GPS per seguire il proprio percorso durante corse a piedi o in bicicletta, e calcolo del recupero giornaliero dopo l’attività fisica. La batteria, infine, garantisce oltre 6 giorni di autonomia.

Ma quanto costa lo smartwatch? Al posto di 299,95 euro e del minimo storico di 216,99 euro, ora lo potrai comprare a 219 euro. Un distacco minimo dal prezzo più basso di sempre, compensato dalla consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime e dalla possibilità di effettuare il pagamento a rate con Amazon senza interessi in 5 mensilità.

