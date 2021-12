Fitbit Versa 2 ed hai lo smartwatch perfetto al polso

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che ti possa soddisfare al 101% allora non puoi non optare per il Fitbit Versa 2. Questo marchio, infatti, regna supremo all'interno del mercato perché nonostante sia leggermente più costoso, ti fornisce davvero dei prodotti di cui andarne fiero e soprattutto che siano ottimi in termini di qualità. Per fortuna il modello che ti ho appena citato è in promozione su Amazon quindi lo puoi acquistare con appena 109,95€ grazie al ribasso del 45%.

Fatta questa piccola premessa, se fossi in te non me lo farei scappare. Lo ricevi in uno o due giorni con Prime e se vuoi lo paghi anche con finanziamento a Tasso Zero.

Fitbit Versa 2: quello che c'è da sapere su questo smartwatch

Disponibile in più colorazioni, Fitbit Versa 2 ha un'estetica tale per cui è perfetto sia per lui che per lei. Con delle dimensioni perfette per non avere mai fastidio o comunque non essere di intralcio, questo smartwatch lo impari ad amare fin da subito.

A tua disposizione ti mette un perfetto display ampio e a colori su cui leggi tutti i dati alla perfezione. Inoltre con i suoi sensori avanzatissimi rileva le tue attività sportive senza fatica riuscendoti a fornire riscontri eccezionali grazie anche al GPS integrato. Tra le chicche non posso non citarti:

il controllo vocale;

il punteggio del sonno;

la possibilità di gestire la riproduzione musicale con un solo tap.

Voglio farti sapere che ha finanche una batteria che dura fino a 4 giorni con una sola carica e che è compatibile sia con Android che iOS.

Acquista subito il tuo Fitbit Versa 2 su Amazon a soli 109,95€ in promozione. Con l'abbonamento Prime non fai in tempo ad acquistarlo che lo ricevi a casa quindi non tergiversare troppo!