Fitbit Versa 2: il miglior smartwatch qualità/prezzo scontato del 50%

Quella che riportiamo in questo articolo è un’altra offerta incredibile lanciata da Amazon per la giornata di oggi. Si tratta del Fitbit Versa 2 che raggiunge il suo minimo storico, un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire, su uno degli smartwatch più apprezzati di sempre per qualità e affidabilità. Come al solito ricordiamo che si tratta di offerte a tempo su una quantità di prodotti limitata, di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità al momento della lettura.

Smartwatch Fitbit Versa 2: caratteristiche tecniche

Il Fitbit Versa 2 rappresenta uno smartwatch che fa dell’utilità ed affidabilità i suoi punti di forza. Si tratta di un dispositivo pensato soprattutto per il fitness e l’attività sportiva. È presente, infatti, la rilevazione continua del battito cardiaco, grazie ad un sensore estremamente preciso. Questo consente anche un controllo del sonno accurato, in modo da misurare quantità e qualità del riposo anche durante la fase REM. Presente la modalità always on che mantiene lo schermo sempre attivo in modo da verificare in tempo reale le statistiche dell’allenamento o l’orario. Decine le modalità di allenamento che includono anche il nuoto, grazie ad una resistenza in acqua fino a 5 atmosfere. Dal punto di vista sportivo, quindi, sicuramente uno smartwatch senza compromessi.

Tuttavia, non mancano diverse funzionalità smart ed integrazioni che lo rendono un compagno ideale anche durante le attività quotidiane. Il Versa 2 supporta la ricezione delle notifiche di chiamate e messaggi anche Whatsapp. Ottima l’integrazione con Alexa, che consente di gestire le funzioni esclusivamente con la propria voce. Altrettanto buona l’integrazione con Spotify, che consente di gestire la musica e l’ascolto esclusivamente dall’orologio. La memoria integrata, inoltre, permette di salvare sul dispositivo oltre 300 brani, eliminando così la necessità del telefono per l’ascolto musicale. Stupefacente, infine, la batteria che garantisce oltre 4 giorni di autonomia con tutti i sensori attivi.

Grazie ad uno sconto del 50%, il Fitbit Versa 2 può essere acquistato su Amazon a soli 99,99 euro, prezzo più basso mai registrato per uno dei migliori smartwatch sul mercato.