Fitness, salute , notifiche e pagamenti con il Fitbit Versa 4 a prezzo HOT

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti consente di metterti al polso uno smartwatch straordinario con tante funzioni a un prezzo molto più basso di quello che dovrebbe costare. Stiamo parlando del mitico Fitbit Versa 4 che ora su Amazon puoi avere a 148,99 euro, anziché 229,95 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Non ci sono assolutamente errori bensì uno scontro gigantesco del 35% sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare più di 80 euro sul totale. Dovrai essere veloce perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Fitbit Versa 4: a questo prezzo è da prendere all’istante

Sicuramente a questa cifra il Fitbit Versa 4 è da prendere senza pensarci un secondo di più. Si tratta di uno smartwatch spettacolare sia nel design che nelle prestazioni e dunque non è da farselo scappare. Si presenta con un ottimo display da 1,58 pollici con cassa in alluminio resistente e cinturino in morbido silicone che garantisce anche il massimo del confort.

Potrai gestire i quadranti scegliendone tra tantissimi disponibili e adattandoli alle tue esigenze. Puoi avvalerti di oltre 40 modalità di allenamento con sensori precisi che analizzano come si comporta il tuo corpo e restituiscono dati dei chilometri percorsi e delle calorie che bruci. Ha il GPS integrato, le notifiche di messaggi, chiamate e social e potrai anche pagare direttamente dal polso. È compatibile sia con i dispositivi Android che con i dispositivi iOS e garantisce un’autonomia di oltre 6 giorni con una ricarica completa.

Che stai aspettando dunque? Chiaramente a questa cifra lo vorranno tutti perciò devi essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 4 a 148,99 euro, anziché 229,95 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tra pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.