Five Nights at Freddy's per Nintendo: SUPER sconto del 20%

Entra nel mondo di Freddy Fazbear’s Pizza, dove il divertimento è garantito e la paura è solo un bonus aggiuntivo. Con la Core Collection di Five Nights at Freddy’s per Nintendo Switch, hai accesso a un’esperienza di gioco che è allo stesso tempo spaventosa e irresistibilmente divertente.

Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistare questo titolo, al prezzo competitivo di soli 28,13 euro, anziché 34,99 euro.

Five Nights at Freddy’s per Nintendo: preparati a notti insonne

Preparati a immergerti nei primi cinque titoli principali di questa saga leggendaria: Five Nights at Freddy’s, Five Nights at Freddy’s 2, Five Nights at Freddy’s 3, Five Nights at Freddy’s 4 e Five Nights at Freddy’s: Sister Location. Ogni gioco ti porta più in profondità nel mondo contorto e avvincente di Freddy e dei suoi amici animatronici.

In questa avventura con te ci sono personaggi indimenticabili come Freddy Fazbear, la travolgente Chica, il ribelle Foxy e molti altri. Anche se i loro intenti potrebbero non essere sempre chiari, una cosa è certa: ti faranno urlare e saltare dalla sedia più volte di quanto avresti mai immaginato.

Con la Core Collection, hai accesso a un nuovo sistema di obiettivi e trofei che ti sfideranno a esplorare ogni angolo della pizzeria di Freddy. Che tu stia cercando di battere il tuo punteggio personale o di completare ogni singola sfida, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Non perdere l’occasione di unirti alla festa con Five Nights at Freddy’s Core Collection per Nintendo Switch, ora in offerta del 20% su Amazon. Che tu sia un fan di lunga data della serie o un novizio che cerca un po’ di divertimento spaventoso, questa collezione è perfetta per te. Preparati a urlare e a saltare dalla sedia mentre ti immergi in un mondo di terrore e divertimento animatronico. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 28,13 euro, anziché 34,99 euro.