Stoke Talent è l'acquisizione di Freelance per i freelance

A meno di un mese di distanza dall'annuncio relativo all'acquisizione di CreativeLive giunge un'ennesima conferma di quanto Fiverr abbia intenzione di espandere la portata del proprio business: la piattaforma conferma oggi di aver allungato le mani anche su Stoke Talent.

Stoke Talent è l'acquisizione di Fiverr per i freelance

Si tratta di una realtà californiana fondata nel 2019, a conti fatti una startup, specializzata nell'offrire alle aziende una soluzione utile per gestire i freelance integrati nella propria forza lavoro, con tool pensati per reclutarli e pagarli direttamente a fronte delle mansioni svolte. La stretta di mano è giunta grazie a un esborso economico quantificato in 95 milioni di dollari.

Stoke Talent continuerà a operare in modo del tutto indipendente, almeno in un primo momento, ma il suo servizio sarà integrato all'interno di Fiverr, così da rendere più semplice arruolare i professionisti. Queste le parole del CEO e fondatore Micha Kaufman.

Questa acquisizione ha senso su più livelli: sostiene il trend positivo di Fiverr e ci consente di raggiungere clienti molto più grandi, permette inoltre di offrire soluzioni software a business che già impiegano freelance e che desiderano gestirli più facilmente.

La crescita del business generato dall'ambito dei freelance ha di recente attirato anche l'attenzione di Linkedin (ormai da qualche anno controllata da Microsoft), che nel mese di febbraio ha annunciato il debutto di Marketplaces, andando così incontro alle aziende che hanno bisogno di trovare nuovo personale in grado di svolgere mansioni legate ad attività come consulenza, marketing, scrittura, sviluppo, contabilità e altro ancora.