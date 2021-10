Fiverr: qualsiasi figura professionale ti occorre, la trovi lì

Il mondo del lavoro si è evoluto tantissimo negli ultimi anni, specie dopo l'inizio della pandemia che ha portato o praticamente costretto a lavorare da remoto e cercare di strutturare tutti i processi di lavoro in modo più elastico possibile.

Questo ha favorito un ulteriore sviluppo di piattaforme come quella di Fiverr, praticamente un marketplace dove è possibile cercare qualsiasi tipo di competenza e trovare un freelance che può dare una mano in ogni manzione, specie se nel mercato digital. Si tratta di un'opportunità concreta sia per chi lavora che per chi offre lavoro, avendo a disposizione una piattaforma dove è possibile trovare più professionisti per quello che occorre, e avere la possibilità di scegliere.

Lavorare e offrire lavoro

Chi offre lavoro può scegliere in modo completo andando a consultare anche i lavori passati e i feedback dei professionisti, in modo da poter scegliere seguendo le proprie necessità e con sicurezza della capacità del freelance di soddisfare la richiesta.

La piattaforma fa da tramite e permette di riconoscere tra l'altro un feedback a lavoro concluso verso il professionista che si va a ingaggiare. La potenzialità è enorme in quanto per delegare lavoro esterno o cercare di mettere su un progetto si trova tutto quello che serve.

Allo stesso modo anche chi è in cerca di lavoro o vuole crearsi un'entrata aggiuntiva può iscriversi come professionista direttamente sulla piattaforma, e cominciare pian piano a fare dei lavori per raccogliere feedback in relazione anche alle tariffe proposte.

Quando si acquisisce uno storico la piattaforma posiziona anche più in alto nelle ricerche e avendo dei feedback è anche possibile ottimizzare il proprio lavoro alzando i prezzi, come se fosse una vera strategia per l'inserimento sul mercato.

Fiverr è la piattaforma più conosciuta per questo tipo di servizio, e conviene sicuramente iscriversi per cominciare a cercare se occorre una figura professionale, o mettersi sul mercato del lavoro digital.