 FixBot: come funziona l'assistente AI di iFixit
Google AI Studio

iFixit ha rilasciato un’app per Andriod e iOS che aiuta gli utenti poco esperti durante la riparazione di un dispositivo (non solo smartphone). Una delle funzionalità più interessante è FixBot, un assistente AI che fornisce le istruzioni passo-passo (testuali e vocali). In base ai primi test non è al momento molto affidabile.

Come funziona FixBot

FixBot è incluso nell’app di iFixit. Per accedere all’assistente AI è sufficiente toccare la seconda icona in basso. L’interfaccia è simile a quella di un chatbot tradizionale. È possibile scrivere la richiesta (prompt) o usare la voce. Quest’ultima opzione è sicuramente più utile quando non si hanno le mani libere o sono sporche, ma è ancora in versione preliminare (alpha).

Molti utenti hanno sicuramente usato Google per cercare informazioni. Come sottolinea iFixit, tra i risultati ci sono spesso articoli clickbait e spam generato dall’AI. Meglio usare YouTube, ma bisogna trovare un video che realmente spiega come risolvere un problema.

FixBot offre risposte più complete e pertinenti perché è stato addestrato con oltre 125.000 guide di riparazione, domande/risposte del forum e numerosi manuali tecnici in PDF. Quando l’utente chiede aiuto, l’assistente AI fornisce le istruzioni passo-passo per la riparazione e, se necessario, l’esatto codice del pezzo di ricambio da acquistare su iFixit. È possibile anche caricare un’immagine.

FixBot può essere sfruttato per riparare qualsiasi cosa, ma è chiaramente ottimizzato per i dispositivi elettronici. L’assistente AI identifica il modello, genera la diagnosi, cerca nella documentazione (milioni di pagine) e scrive la guida per la riparazione. Come tutti i chatbot non è perfetto (come ha scoperto un giornalista di The Verge) e ovviamente non fornisce nessun aiuto se il dispositivo non è nel suo archivio.

L’accesso a FixBot sarà gratuito per un determinato periodo. Successivamente verrà limitato l’uso e introdotta una versione a pagamento (4,99 dollari/mese o 50 dollari/anno) con supporto vocale e upload dei documenti.

Fonte: iFixit

Pubblicato il 11 dic 2025

11 dic 2025
