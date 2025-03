Flashes, il nuovo Instagram basato su Bluesky è realtà

Una nuova app vuole rubare la scena a Instagram. Si chiama Flashes e in sole 24 ore ha conquistato quasi 30.000 download sull’App Store. Ma cosa ha di speciale? Semplice: gira sulla stessa piattaforma di Bluesky, il social network di Jack Dorsey, che conta già oltre 32 milioni di utenti.

Flashes, la nuova star di Bluesky che sfida Instagram

Flashes sfrutta il protocollo AT (o atproto) di Bluesky. Questo significa che i post non restano confinati nell’app, ma possono raggiungere un’audience molto più vasta. Per chi è già su Bluesky, Flashes offre un modo nuovo e creativo di condividere i propri scatti con il mondo.

Ma Flashes non è solo un clone di Instagram. Anzi, dà molta più libertà di personalizzazione. Niente algoritmi misteriosi che decidono cosa vedere: su Flashes si può accedere a oltre 50.000 feed personalizzati creati dagli utenti di Bluesky. E per scoprire subito i contenuti migliori, ci sono anche feed integrati per i post più popolari e recenti.

Per i fotografi o gli artisti, Flashes potrebbe essere un’alternativa interessante a Instagram. Con la modalità Portfolio, si può curare il proprio profilo e scegliere quali immagini mostrare ai visitatori. In questo modo, si metterà in vetrina gli scatti migliori.

Ma le sorprese non finiscono qui. Flashes permette di editare i post con filtri fotografici integrati, proprio come Instagram. E per chi è in cerca di ispirazione, ci sono feed curati con attenzione da artisti selezionati, provenienti dalla community di Blacksky.

Un successo travolgente

In pochi giorni, Flashes ha superato i 40.500 download e il suo creatore, Sebastian Vogelsang, sta già ricevendo proposte di investimento. Del resto, Flashes è solo una delle tante novità che stanno nascendo sulla piattaforma di Bluesky. E chissà quante altre ne vedremo in futuro.