Flashes: l'alternativa a Instagram sbarca su Bluesky

Flashes, un’app per condividere foto costruita sulla rete sociale Bluesky, ha aperto le porte ai beta tester. Annunciata solo poche settimane fa, l’app offre agli utenti un’alternativa più aperta a Instagram. Punta anche ad attirare nuovi utenti che potrebbero non essere interessati all’app ufficiale di Bluesky, più simile a X.

Flashes, la nuova app su Bluesky per condividere le foto apre la beta

Sviluppata da Sebastian Vogelsang, programmatore di Berlino, Flashes si basa sullo stesso protocollo di Bluesky, l’AT Protocol. Come client Bluesky, supporta post con fino a quattro foto e video di un minuto. I post pubblicati su Flashes appariranno anche su Bluesky e viceversa per i commenti.

Flashes filtra la timeline di Bluesky per mostrare solo i post con foto e video. Gli utenti possono anche passare da una vista all’altra del social network usando i propri feed Bluesky dentro Flashes. Vogelsang spera che Flashes attiri su Bluesky anche chi non si è mai visto come una “persona da Twitter“. “Questo potrebbe dar loro un punto d’accesso alla rete, all’intero protocollo“, ha detto a gennaio.

Flashes ha potuto lanciare rapidamente la beta grazie al riutilizzo del codice di Skeets, una precedente app di Vogelsang con oltre 30.000 utenti. Basandosi su Bluesky, beneficia anche della crescente popolarità della startup. Solo la scorsa settimana Bluesky ha raggiunto i 30 milioni di utenti e 1 miliardo di post. Oggi conta quasi 31 milioni di iscritti secondo i dati delle API.

Piani per il futuro: notifiche, storie, pagine profilo

Sia su Flashes che su Skeets, Vogelsang vuole testare funzionalità come notifiche push, supporto multi-account, segnalibri e notifiche utente. In seguito prevede di aggiungere più opzioni di editing delle immagini, il supporto per le Storie e forse pagine profilo personalizzate.

Col tempo, punta a integrare abbonamenti in tutte le sue app, assicurandosi che gli utenti non debbano pagare due volte passando da un client all’altro.

Non solo Flashes, le alternative a Instagram

Oggi la lista dei client di Vogelsang include anche Bluescreen, una delle tante app che creano un’esperienza simile a TikTok su Bluesky. Come Flashes, al momento Bluescreen si appoggia a Bluesky, ma Vogelsang sta valutando di farle interagire direttamente con il protocollo AT, per consentire ad esempio video più lunghi.

La beta di Flashes, che gira sulla piattaforma TestFlight di Apple, sta avendo problemi tecnici. Ma Vogelsang afferma che il team di ingegneri di Apple ci sta lavorando. La beta ha raccolto circa 3.500 iscrizioni nella prima ora, segno di una sana domanda dei consumatori. Un modulo di iscrizione è già disponibile.

Va notato che Flashes non è l’unica app che pensa di costruire un’alternativa a Instagram su protocolli aperti. Un altro client Bluesky per le foto, Pinksky, è già attivo. E Pixelfed ha appena lanciato le sue app mobili basate su ActivityPub, lo stesso protocollo di Mastodon.