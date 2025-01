Bluesky, arriva la sua app per condividere le foto: Flashes

Flashes è una nuova app per la condivisione di foto che sta cercando di offrire un’alternativa innovativa a Instagram. L’aspetto più interessante? È decentralizzata, quindi non c’è un’unica azienda che controlla tutti i dati e contenuti.

La storia diventa ancora più interessante quando consideriamo chi c’è dietro: Sebastian Vogelsang, che non è certo un novellino in questo campo. È già noto per aver creato Skeets, un’app che ha riscosso un notevole successo. Il fatto che sia lui a sviluppare Flashes aggiunge credibilità al progetto.

Arriva Flashes, la nuova app foto di Bluesky alternativa a Instagram

Ma cosa significa esattamente “decentralizzato” in questo contesto? Bisogna immaginare Instagram come un grande magazzino dove tutte le foto sono conservate in un unico posto, controllato da Meta. Flashes, invece, è più come una rete di piccoli album fotografici distribuiti ovunque, dove ogni utente ha più controllo sui propri contenuti e su come vengono condivisi.

Questa è una sfida ambiziosa al dominio di Instagram, che da anni regna incontrastato nel mondo della condivisione di foto. Vogelsang sta essenzialmente dicendo: “Ehi, c’è un modo diverso di fare le cose, un modo che dà più potere agli utenti.”

Flashes non si limita a copiare Instagram. L’applicazione ripensa radicalmente l’esperienza di condivisione delle foto sfruttando l’infrastruttura decentralizzata di Bluesky. Gli utenti possono condividere fino a quattro foto per pubblicazione e video della durata massima di un minuto. Questa limitazione deliberata incoraggia la creatività e la spontaneità, piuttosto che il sovraccarico di contenuti.

La forza di Flashes sta nella sua perfetta integrazione con l’ecosistema Bluesky. Ogni foto condivisa su Flashes appare automaticamente sul news feed principale di Bluesky. I commenti sincronizzati tra le due piattaforme creano una conversazione fluida e unificata. Questo approccio innovativo consente agli utenti di mantenere una presenza coerente su entrambe le piattaforme senza alcuno sforzo aggiuntivo.

L’esperienza Skeets

Il successo annunciato di Flashes non è arrivato dal nulla. Sebastian Vogelsang si basa sull’esperienza acquisita con Skeets, il suo client Bluesky alternativo, che ha già superato i 30.500 download. Questa solida base gli ha permesso di accelerare lo sviluppo di Flashes, garantendo al contempo una perfetta esperienza utente fin dal lancio.

L’applicazione beneficia in particolare delle funzioni avanzate di accessibilità sviluppate per Skeets. Gli utenti ipovedenti o non vedenti potranno avere un’esperienza ottimizzata, a dimostrazione dell’impegno di Vogelsang per un social network davvero inclusivo. Questa attenzione alle esigenze specifiche degli utenti distingue Flashes dalle applicazioni tradizionali di condivisione delle foto.

L’applicazione sarà gratuita, ma offrirà funzioni premium attraverso un sistema di abbonamento. Gli utenti di Skeets non saranno penalizzati: un sistema di abbonamento unificato darà accesso alle funzioni premium di entrambe le applicazioni.

Le funzioni avanzate includeranno segnalibri, bozze, opzioni di filtraggio avanzate e notifiche migliorate. Questo approccio trasparente al modello di business contrasta con le pratiche di monetizzazione talvolta aggressive dei social network tradizionali.

Come provare Flashes

Il futuro di Flashes appare luminoso. Vogelsang ha già in programma il lancio di un’applicazione dedicata ai video, chiamata Blue Screen.

La fase di test pubblico si sta avvicinando rapidamente. Gli utenti interessati possono seguire l’account ufficiale di Flashes su Bluesky per partecipare al programma TestFlight e ottenere un’anteprima dell’applicazione. Il lancio ufficiale è previsto per le prossime settimane.