Bluesky cresce del 763% nel 2024: un anno da ricordare

Nel 2024, il social network Bluesky ha registrato una crescita impressionante, diventando una destinazione popolare per gli utenti stufi di X e dell’amicizia di Elon Musk con Trump. Secondo il rapporto annuale di Bluesky, quest’anno si sono iscritti 22,9 milioni di persone, con un aumento del 763%. E più di 13 milioni di utenti sono arrivati solo nelle ultime sei settimane.

Boom di utenti su Bluesky: 22,9 milioni di iscritti nel 2024

Questa crescita esponenziale è stata accompagnata da un’importante transizione per la piattaforma, che è passata dall’accesso su invito a quello pubblico. “Al momento del lancio, Bluesky aveva una comunità iniziale di 3 milioni di persone. Una settimana dopo, più di un milione di nuovi utenti si erano iscritti”, ha dichiarato il social network.

Il 2024 ha visto anche il raggiungimento di un obiettivo importante. Il social di Jack Dorsey ha implementato la federazione per consentire la creazione di una rete sociale interconnessa. Ciò significa che gli utenti possono gestire i propri server invece di affidarsi all’infrastruttura di Bluesky.

Le nuove funzioni

Un anno fa, Bluesky offriva un’esperienza rudimentale. Oggi il servizio ha introdotto funzioni essenziali come il supporto per gli hashtag, i messaggi diretti, la condivisione di video e i trend. Queste aggiunte sono cruciali per posizionare Bluesky come una valida alternativa a concorrenti come X e Threads di Meta. Inoltre, Bluesky ha lanciato gli starter pack, una funzione unica che consente agli utenti di creare un elenco di account da seguire. In questo modo è possibile iscriversi a più account in una volta sola, invece di iscriversi manualmente uno per uno.

Mentre molti utenti cercano un’alternativa meno tossica a X, Instagram e Facebook, Bluesky è riuscito a conquistare un pubblico in crescita. Sarà interessante vedere come il social network si evolverà nel corso del 2025.