Flazio.com: la piattaforma no-code più usata dalle aziende italiane

Essere online, oggi, significa più semplicemente “essere”. In assenza di un presidio in rete, infatti, una azienda non soltanto è nascosta alle ricerche altrui, ma è di fatto invisibile a partner e clienti, determinando una progressiva e inesorabile fuoriuscita dal mercato. Vale per la grande azienda (e fin qui la cosa è ovvia), ma vale anche per la microimpresa, per il negozio di quartiere, per la PMI, per il consulente e per chiunque abbia bisogno di essere trovato per poter portare avanti i propri servizi.

Flazio.com è esattamente la risposta nata per questo tipo di esigenza: è lo strumento che consente a chiunque di esserci e di vivere questa dimensione in concordanza con la mission “We democratize the web, We decentralize the world“. Nella parola “chiunque” c’è la chiave di questa soluzione, poiché si allude ad apertura, semplicità, opportunità. Flazio.com è un vero e proprio trampolino che può far fare il grande salto a qualunque azienda abbia metabolizzato in sé la necessità del cambiamento e che sia pronta a correre in questa direzione: l’approdo online sarà il passo più semplice, quello che darà inizio ad un ciclo nuovo per il brand e per i prodotti che si intendono offrire.

Flazio.com è la chiave

Chi ha già portato online il proprio brand potrà vedere il Flazio.com un site builder e chi ne studia le funzionalità potrà intravedervi un agile servizio di marketing automation. Più in generale, però, Flazio.com è la summa delle risposte che è possibile offrire ad una azienda che voglia aprirsi alla Rete e che intenda farlo con piena padronanza delle proprie azioni. Esternalizzare non è sempre la scelta migliore, anzi: per avere piena integrazione con le attività aziendali, e per avere piena padronanza della comunicazione, è importante poter avere forte controllo e massima padronanza sul proprio sito e su ogni scelta ivi correlata.

Flazio.com ti permette di:

creare un sito Web;

aprire un e-commerce o creare un sistema di prenotazione;

sfruttare centinaia di elementi per arricchire la propria presenza online;

gestire la fatturazione elettronica;

gestire i clienti;

gestire servizi di comunicazione mail, chat, SMS push e altro ancora.

Non servono competenze specifiche o professionalità dedicate: l’unica cosa importante è avere le idee chiare sul proprio business. Una moltitudine di template e la possibilità di definire ogni dettaglio consentiranno di arrivare in pochi minuti a dar forma al sito, quindi ad ospitarne i contenuti ed infine a concorrere per scalare posizioni sui motori di ricerca. Parole chiave: immediatezza, semplicità, controllo:

Flazio.com è una soluzione “no-code” che permette di costruire un sito a partire da semplici drag&drop. Non c’è codice da scrivere, né script da implementare, così come non ci sono CMS da installare e non serve alcuna competenza con WordPress o similari: scegli con un click, operando all’interno di una struttura modulare che offre ampi margini di personalizzazione e sviluppo. Il risultato ottenibile è un sito completo di tutte le sue funzioni, il tutto partendo da una base che consente democraticamente a chiunque di creare pagine in grado di rispondere alle esigenze comunicative e funzionali della propria azienda.

Quanto costa e a cosa serve?

Flazio.com è disponibile in due modalità:

Free, gratuito per sempre , con spazio e traffico limitati per un primo approccio con lo strumento

, con spazio e traffico limitati per un primo approccio con lo strumento Professional, al costo di appena 9 euro al mese ed ampio accesso a tutte le funzionalità incluse

Il sito potrà essere costruito a partire da più di cento componenti che, come un grande sistema modulare, possono essere sfruttate su una piattaforma che prende vita sotto i tuoi occhi. Non importa che tu possegga già un dominio o che tu debba registrarne uno nuovo: in entrambi i casi Flazio.com è la soluzione che permette di dar vita alle pagine, ad ospitare i contenuti ed a creare il tuo contatto con il mondo esterno. La versione free è ideale per poter mettere mano a questo strumento e valutare così direttamente le sue promesse: il periodo di prova non ha scadenza alcuna e permette di capire immediatamente quanto facile ed immediato sia saltare sul trampolino che ti porterà online.

I clienti possono avere un’area riservata, si può creare una vendita online (senza commissione alcuna), si possono abilitare molteplici sistemi di pagamento, si possono gestire le fatture: in una sola soluzione, insomma, si può trovare tutto quel che possa servire per portare online non solo il proprio brand, non solo la propria presenza, ma la propria intera azienda. In pochi minuti e con pochi euro.

Facile, veloce, potente

Di fronte ad una soluzione tanto conveniente il dubbio è lecito: sarà in grado di ottemperare alle necessità della mia azienda? La risposta è implicita nella domanda, poiché dipende dalle necessità dell’azienda stessa. Tanto la grande azienda quanto le PMI hanno obiettivi e risorse da gestire, ma in entrambi i casi uno strumento di accelerazione e semplificazione non può che essere abbracciato come una importante novità per velocizzare e facilitare il proprio lavoro online. Tempo e denaro, entrambe risorse scarse, vanno investiti nel migliore dei modi ed una soluzione “no-code” è il mix perfetto di completezza, semplicità ed efficienza – non a caso Flazio.com è “la piattaforma italiana no-code più utilizzata dalle PMI per la realizzazione di siti Web“.

La forza di questo tessuto imprenditoriale sta nella sua capacità di adattarsi al mercato: le PMI sono la nervatura che ha regalato al nostro Paese la resilienza dimostrata in questi anni. La possibilità di affacciarsi ad un panorama internazionale tramite un sito Web può offrire facilmente opportunità altrimenti non raggiungibili: sotto questo punto di vista, però, l’Italia è in ritardo. Secondo i dati del DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione Europea, la digitalizzazione della piccola e media impresa italiana è al di sotto della media UE. Allo stesso modo, è scarsa la presenza online di PMI e microimprese, negando a queste ultime tutta una serie di opportunità che sarebbero invece decisive per un salto di qualità nei rispettivi mercati.

Flazio.com mette a disposizione quegli strumenti che permettono questo grande e necessario balzo dimensionale, ivi comprese quelle informazioni che rappresentano la telemetria della propria attività online: la gestione dei dati dei clienti, il monitoraggio delle statistiche di traffico e l’analisi delle vendite diventano il colpo d’occhio quotidiano di chi si affaccia al mercato online e lo fa magari con lo sguardo meravigliato della prima volta.

Si può fare tutto in pochi minuti. E con pochi euro. Basta deciderlo.

