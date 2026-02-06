Utenti Flickr, attenzione a questo furto di dati

Atro giorno, altro data breach. A meno di 24 ore dalla conferma della violazione che ha colpito Substack tocca a un’altra piattaforma molto nota, anche se oggi meno in luce rispetto al passato: è Flickr. Controllato dal 2018 da SmugMug, il servizio sta inviando messaggi ad alcuni dei suoi utenti avvisandoli di un problema di sicurezza .

Data breach anche per Flickr: l’avviso

Vogliamo informarti di un problema di sicurezza che coinvolge uno dei nostri provider di servizi di terze parti e che potrebbe aver interessato alcune delle tue informazioni personali . L’avviso si apre così, con una comunicazione ormai quasi diventata di rito ogni volta che si verifica un furto di dati. I dettagli seguenti fanno luce su quanto accaduto.

Il 5 febbraio 2026 siamo stati messi a conoscenza di una vulnerabilità in un sistema gestito da uno dei nostri provider di servizi email . Il team di Flickr racconta di aver interrotto l’accesso al sistema incriminato entro poche ore, ma potrebbe essere stato già troppo tardi. Ecco quali sono le informazioni personali che potrebbero essere state rubate:

nome e indirizzo email;

nome utente su Flickr e tipo di account;

indirizzi IP e localizzazione generale;

attività su Flickr.

Nelle mani sbagliate, questi dati possono essere sfruttati per organizzare campagne di phishing altamente personalizzate o, peggio, per clonare l’identità delle vittime. I cybercriminali spesso li vendono e li comprano sotto forma di database proposti sui forum del Dark Web.

Fortunatamente, non sono stati interessati i metodi di pagamento, dunque non dovrebbero esserci rischi per quanto riguarda le carte di credito e le transazioni effettuate. Non è chiaro quanti siano gli account colpiti. Le autorità sono state avvisate, l’indagine di rito è stata avviata e gli utenti stanno ricevendo l’avviso. Il consiglio è di verificare le impostazioni del profilo ed eventualmente cambiare la password come ulteriore misura di sicurezza.