FlipBuilder: il miglior software per creare documenti interattivi

Flip PDF Plus Pro di FlipBuilder è un pratico software che permette di convertire PDF in Flipbook digitali interattivi con contenuti multimediali e non solo. Si tratta di uno strumento perfetto per qualsiasi azienda, soprattutto nel campo dell’editoria, poiché consente di creare brochure, riviste, cataloghi in modo semplice, ma con risultati professionali. Flip PDF Plus Pro ha un’interfaccia user friendly e permette di realizzare eBook HTML realistici, per sfogliare le pagine in meno di 10 minuti. Per iniziare ti basterà importare un PDF e scegliere un modello pre-progettato. Il software farà il resto. Non avrai infatti bisogno di avere competenze di programmazione e progettazione. Se lo desideri, puoi effettuare la conversione batch, che ti consente di convertire più PDF insieme. Questo strumento è compatibile con sistemi Windows e macOS ed è disponibile al prezzo di 399 dollari (in pagamento unico).

Flip PDF Plus Pro: i vantaggi del software di FlipBuilder

Come accennato, questo programma non è utile soltanto all’unione di PDF o alla conversione in eBook. Fa molto di più. Ti permette infatti di creare e salvare dei modelli con gli strumenti che utilizzi di più, in modo da poterli utilizzare quando desideri (o condividerli con altri utenti). Potrai anche incorporare video YouTube o Vimeo nei tuoi flipbook, per renderli più interessanti. Allo stesso modo, puoi creare prodotti coinvolgenti aggiungendo file audio, come ad esempio suoni ambientali o musica classica. Per fornire ai tuoi lettori maggiori dettagli sui tuoi prodotti, puoi aggiungere foto o GIF. Ciò permetterà di evidenziare le peculiarità del prodotto, senza che il cliente sia costretto a leggere una lunga descrizione. Infine, potrai anche generare dei codici QR per permettere ai tuoi lettori di scansionarlo e aprire il tuo sito web in pochi secondi.

Puoi richiedere una prova gratuita del software e decidere in seguito se acquistarlo. Ciò significa che potrai convertire soltanto 12 pagine di un PDF e queste avranno comunque una filigrana. Una volta effettuato l’acquisto potrai utilizzare Flip PDF Plus Pro in modo illimitato per i tuoi progetti, per sempre e senza altri costi nascosti. Per ogni problema, puoi affidarti al supporto tecnico, sempre rapido ed efficace. Se ti accorgi che il software non rispecchia le tue aspettative, potrai contattare il servizio clienti e ricevere un rimborso per il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.