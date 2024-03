Flipper Zero: risposta al governo canadese

Il produttore del popolare dispositivo aveva già evidenziato l’assurdità della proposta di ban per Flipper Zero in Canada. Con un post sul blog ufficiale viene fornita una spiegazione dettagliata con l’invito a risolvere il problema di sicurezza alla radice perché bloccare la vendita del gadget non ridurrà i furti delle automobili.

I ladri usano dispositivi più sofisticati

All’inizio di febbraio, il governo canadese ha annunciato l’intenzione di bloccare l’importazione e la vendita di Flipper Zero perché viene usato per rubare le automobili con sistemi di accesso keyless. La proposta ha ricevuto numerose critiche da esperti di sicurezza e semplici utenti.

Le funzionalità del Flipper Zero possono essere riprodotte con altri dispositivi, tra cui computer, smartphone Android e Raspberry Pi. Il produttore sottolinea che il ban è stato proposto da persone che non sanno nulla di sicurezza. Il Flipper Zero non permette di rubare un’automobile. Infatti i ladri usano dispositivi più sofisticati e costosi.

Flipper Devices scrive nel post che i ladri usano due ripetitori e un’antenna di grandi dimensioni per intercettare il segnale del portachiavi wireless (anche attraverso i muri) fino a 1 Km di distanza e aprire l’automobile. Il costo può arrivare a 14.000 dollari.

Il Flipper Zero non può essere usato per rubare un’automobile a causa di varie limitazioni. Innanzitutto integra un solo modulo radio con una potenza di trasmissione da 10 milliwatt. I suddetti ripetitori integrano invece quattro moduli radio con una potenza di diversi Watt.

I moderni sistemi keyless usano i “rolling codes“. Ogni volta che l’utente preme il pulsante sul telecomando viene generato un codice diverso. Il Flipper Zero potrebbe (teoricamente) intercettare solo i codici statici. Ma in questo caso, la colpa è dei produttori delle automobili che usano ancora un sistema di 20 anni fa.

Invece di bloccare la vendita dei dispositivi, come il Flipper Zero, che permette di individuare le vulnerabilità, queste ultime dovrebbero essere risolte (come quella nell’app Tesla). Il produttore chiede agli utenti di firmare una petizione contro il ban in Canada.