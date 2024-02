Flipper Zero: Video Game Module con Raspberry Pi

Il Flipper Zero può diventare un controller grazie al Video Game Module. Quest’ultimo integra sensori, uscita video e soprattutto il microcontrollore RP2040, lo stesso presente nel Raspberry Pi Pico. Come sempre, firmware e schemi sono open source. Il modulo è in vendita sullo store ufficiale a 49 euro.

Si può giocare con Flipper Zero

Il Video Game Module si connette al Flipper Zero tramite i 18 pin GPIO lungo il bordo superiore. Come detto, all’interno c’è il microcontrollore RP2040 (ARM Cortex-M0+ dual core con frequenza massima di 133 MHz). Sono inoltre presenti una SRAM di 264 KB, un’unità per il tracciamento del movimento composta da accelerometro e giroscopio, porta USB Type-C laterale, pulsanti per reset e avvio bootloader, 14 pin GPIO e uscita video.

Quest’ultima trasporta il segnale DVI-D a 640×480 pixel e 60 Hz, ma il connettore è HDMI. Collegando il modulo ad una TV è possibile effettuare il mirroring di ciò che viene mostrato sullo schermo del dispositivo. Grazie ai sensori integrati, il Flipper Zero può essere utilizzato come controller per i giochi o “air mouse” per le app.

Flipper Devices sottolinea che ci sono diverse app e giochi compatibili, tra cui un oscilloscopio digitale e Air Arkanoid. Prima di collegare il modulo è necessario installare la versione 0.98.3 o successiva del firmware. Il Video Game Module può essere sfruttato anche come dispositivo standalone, senza connessione al Flipper Zero.

Il prezzo del modulo è 49 euro. Può essere acquistato a parte o insieme al Flipper Zero (165 euro).

Il governo canadese ha deciso di bloccare l’importazione e la vendita del Flipper Zero, in quanto permetterebbe il furto di automobili. Flipper Devices ha dichiarato che non è possibile.