Floomp 6 in 1: il miglior HUB per utenti Apple al minimo storico

Anche oggi non manca il nostro immancabile consiglio per un HUB USB-C. In questo caso, però, ti riportiamo l’offerta su un prodotto piuttosto particolare, pensato per offrire la massima versatilità agli utenti Apple: il Floomp 6 in 1 con attacco per iPad Pro, oggi disponibile a soli 20 euro segnando il suo minimo storico.

HUB USB Type-C Floomp 6 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca monoblocco in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore ed un pratico LED di stato laterale. Ciò che lo differenzia rispetto ai prodotti concorrenti, è l’aggancio specifico per iPad Pro. L’HUB, infatti, può essere utilizzato come qualsiasi altro su Mac e PC. Non manca la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W che consente di ricaricare il laptop. In questo modo otterrai ricarica e connettività estesa grazie ad una sola porta sul PC, esattamente come avviene con gli altri prodotti di questo tipo. In aggiunta però, l’aggancio speciale consente di fissare l’HUB direttamente all’iPad garantendone l’utilizzo anche in modalità tablet con la massima praticità.

Molto comoda la porta HDMI, utilizzabile anche su iPad, che consente di collegare un secondo schermo sia in mirroring che in estensione. In questo modo otterrai un’area di lavoro nettamente più ampia, con una risoluzione massima di 4K. Chiaramente non manca una porta USB 3.0, ideale per la connessione di periferiche esterne come HDD, SSD o pendrive con una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. Completa la dotazione un ottimo lettore di schede, in grado di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. In sostanza, un accessorio decisamente utile, versatile e pratico da portare sempre con sé. Inoltre, grazie allo speciale aggancio, potrai utilizzare un unico dispositivo sia su Mac che su iPad, senza alcuna difficoltà.

Grazie ad un coupon di 10 euro attivabile dalla pagina prodotto, il Floomp 6 in 1 è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro, prezzo più basso mai registrato.