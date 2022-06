Floppotron 3.0: musica con floppy, dischi e scanner

Dopo aver suonato la Marcia Imperiale con due floppy disk (sono ancora in vendita, nonostante streaming e cloud storage), l’ingegner polacco Paweł Zadrożniak ha realizzato una versione più avanzata dell’orchestra. Floppotron 3.0 è un sistema composto da 512 floppy disk, 16 hard disk e quattro scanner piani, oltre a controller, cavi e alimentatori. Per la prima dimostrazione pubblica è stato scelto il brano Marcia dei Gladiatori di Julius Fucik.

I rumori diventano suoni con Floppotron 3.0

L’ingegnere spiega che ogni dispositivo meccanico con motori elettrici e altri parti in movimento genera rumore. Ma questo rumore può essere controllato e convertito in suono. I dispositivi di Floppotron 3.0 sono guidati da controller collegati in rete e comandanti da un computer. Uno scanner, ad esempio, emette un suono alla frequenza di 440 Hz che corrisponde alla nota La. Questo è lo schema semplificato dell’orchestra:

La melodia, codificata come una sequenza di eventi MIDI, viene inviata dal PC al gateway (un microcontrollore nRF52) attraverso un convertitore USB->MIDI. Il gateway è collegato ai controller che gestiscono floppy disk, hard disk e scanner. Le tonalità basse sono generate dai motori dei floppy disk che spostano la testina magnetica, mentre le note più alte sono generate dal motore passo-passo degli scanner. Gli hard disk svolgono infine il ruolo delle percussioni.

L’alimentazione viene fornita da 16 alimentatori da 5V/18A e 3 alimentatori da 12V/8A. Il consumo medio è 300 Watt, mentre quella di picco a 1.200 Watt. L’ingegnere ha promesso di pubblicare altri video nei prossimi giorni.

