Flowe Card: ottieni gratis la carta in legno che pianta alberi

Flowe Card è una rivoluzionaria carta sostenibile in legno che ti permette di compensare la CO2 emessa dalle tue spese. Si tratta in tutto e per tutto di una carta normale, ma con un ulteriore vantaggio: aiuta a ridurre l’impronta di carbonio e contribuisce alla lotta contro il cambiamento climatico. Con la Flowe Card, puoi assicurarti che le tue abitudini di spesa contribuiscano invece a promuovere la sostenibilità: per questo è diventata sempre più popolare tra i consumatori eco-consapevoli che vogliono fare la loro parte per preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

Ma come fa Flowe a compensare la CO2? Piantando un albero ogni 100 acquisti effettuati con Flowe Card. Questa iniziativa prende il nome di “Freshback” ed è disponibile per tutti i titolari della carta sostenibile dell’azienda. Grazie alla promozione a tempo limitato, i nuovi iscritti potranno riceverne una completamente gratuita, semplicemente inserendo in fase di registrazione il codice promozionale FLOWECARD. In più, ad ogni nuova emissione, Flowe pianta un nuovo albero in suo onore.

Come funziona Flowe?

Con Flowe, gestire il tuo denaro non è mai stato così sostenibile. Si tratta di un conto innovativo, 100% digitale e dalle numerose funzionalità che non solo ti faranno risparmiare tempo, ma ti daranno anche la tranquillità di sapere che i tuoi soldi sono in mani sicure. L’utente può gestire qualsiasi azione o movimento direttamente tramite l’applicazione gratuita. Oltre a gestione spese, condivisione e piani di risparmio personalizzato, Flowe mette a disposizione un interessante calcolatore di emissioni CO2 realizzato in partnership con Doconomy, che permette all’utente di avere una visione sempre chiara dei propri consumi e impatto ecologico nel mondo.

Più unica che rara è la Flowe Card. Una comunissima carta di debito Mastercard, ma interamente realizzata in legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Ad ogni nuova emissione, Flowe pianta un albero in onore del nuovo titolare: un’ottima occasione per richiederla. Ora, fino al 31 marzo 2023, potrai farlo gratuitamente. Ti basterà collegarti a questo link e in fase di apertura inserire il codice FLOWECARD. In più, otterrai tre mesi gratuiti di piano Flex.

Tutti i titolari di Flowe Card potranno partecipare a Freshback, l’esclusiva iniziativa che ti permette di fare del bene al pianeta semplicemente spendendo. Ogni 100 acquisti, infatti, l’azienda si impegna a piantare un albero in Guatemala, che contribuirà non solo a un importantissimo lavoro di riforestazione, ma aiuterà anche le comunità locali che riceveranno in dono gli alberi – fonte di sostentamento sia economico che alimentare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.