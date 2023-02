Flowe, con Arcadia ottieni sconti e premi esclusivi

Flowe è un conto corrente molto conosciuto perché unisce alle funzionalità per gestire le finanze personali l’attenzione per l’ambiente. Ma c’è una funzione molto interessante legata al conto che prende il nome di Arcadia, con cui si ottengono sconti e premi esclusivi.

Prima di affrontare l’argomento, diciamo subito che con il conto Flowe si possono monitorare le spese e risparmiare in modo da raggiungere i propri obiettivi personali.

Con Flowe non soltanto è possibile sviluppare il proprio potenziale finanziario, ma anche sentirsi parte di una community costantemente impegnata a fare la differenza.

Inoltre, il conto mette a disposizione una carta di pagamento completamente fatta di legno nel pieno rispetto dell’ambiente.

Scopri subito tutti i vantaggi e le caratteristiche di Flowe, che non si limitano alla compensazione CO2 e all’emissione delle carte con materiali sostenibili come il legno.

Arcadia: sconti e premi esclusivi a vantaggio dei clienti

Flowe con Arcadia propone un sistema di sconti e premi esclusivi da raggiungere attraverso un sistema di obiettivi.

Si possono sbloccare dei badge, i quali sono legati a diverse attività, ottenendo in questo modo dei punti accumulabili.

Tra i vari tipi di badge abbiamo quelli Empower, i quali possono essere sbloccati tramite alcune attività base dell’app, tipo impostare un passcode oppure aprire il conto.

Poi ci sono anche i badge Discovery, che si possono sbloccare soltanto dopo che il cliente ha usato le funzionalità più avanzate del conto, tipo compiere ogni giorno 10.000 passi oppure scambiare denaro.

Tra gli altri badge vale la pena menzionare The Real FloMe, legati al proprio stile di vita, e The Real FloWe, inerenti alle attività che vengono condivise nella community, come invitare in Flowe i propri amici.

Si possono anche guadagnare delle gemme, con le quali poi acquistare abbonamenti e servizi direttamente dall’app Flowe oppure convertire il tesoro accumulato in gift card per effettuare acquisti nel Bazar dell’applicazione.

Per ottenere le gemme basta semplicemente portare a termine le varie missioni oppure portare i propri amici in Flowe spingendoli a registrarsi usando un codice amico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.