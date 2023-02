Flowe: il conto che ti fa risparmiare e crea a un futuro sostenibile

Flowe è un conto innovativo completamente digitale che si occupa del tuo benessere finanziario e dell’ambiente. Con funzionalità avanzate per gestire i pagamenti in modo pratico e sicuro, Flowe è il conto perfetto per chi cerca un modo semplice e intelligente per gestire le proprie finanze.

Grazie al suo impegno per l’ambiente, Flowe contribuisce alla salvaguardia pianeta: ogni 100 transazioni effettuate con una delle carte di debito Flowe, viene piantato un albero per compensare l’anidride carbonica prodotta. In questo modo, facendo acquisti, si contribuirà anche ad un futuro più sostenibile per tutti.

Le funzionalità di Flowe

Il conto è dotato di funzionalità intelligenti per il pagamento e per il risparmio. Grazie alle opzioni di update live, statistiche e categorie automatiche, è possibile seguire con facilità l’andamento delle proprie spese direttamente da smartphone. In questo modo si potrà avere il controllo completo delle proprie spese e sarà più semplice pianificare scelte di spesa più consapevoli.

Flowe permette anche di creare dei salvadanai virtuali per mettere da parte delle somme così da raggiungere i propri obiettivi finanziari, come risparmiare per una vacanza o acquistare un’auto nuova.

Il conto è disponibile in tre versioni: Fan, Flex o Friend.

Il piano Fan a canone zero permette di richiedere la carta di debito Flowe in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali. I piani Flex e Friend includono invece una Flowe Card realizzata in legno proveniente da foreste certificate.

Con i piani Flex e Friend avrai anche accesso alle Carte Flowe Junior: una carta prepagata per under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente di monitorarne l’utilizzo. La carta si collega al conto Flowe del genitore e dà al figlio la possibilità di ricevere soldi all’istante, pagare e prelevare ovunque, anche all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.