Flowe: il conto di pagamento conveniente ed ecosostenibile

Flowe è un conto di pagamento con carta di debito che offre diverse funzionalità per pagare in modo smart, risparmiare e raggiungere i propri obiettivi, il tutto prendendosi cura dell’ambiente.

Tutte le carte di pagamento di Flowe sono prodotte con materiale ecosostenibile e, grazie alla collaborazione con zeroCO2, ogni 100 pagamenti effettuati con le carte di Flowe, verrà piantato un albero in Guatemala; questo aiuterà a compensare le emissioni di C02 e a sostenere le famiglie locali: le piante verranno donate ai contadini del luogo, diventando fonte di sostentamento economico e alimentare.

Il conto Flowe

Il conto di Flowe si attiva direttamente online ed è disponibile in 3 versioni: Fan, Flex o Friend.

Il piano Fan a canone zero permette di richiedere la carta di debito Flowe in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali. I piani Flex o Friend includono invece una Flowe Card realizzata in legno proveniente da foreste certificate.

Per i più piccoli è disponibile la Carta Flowe Junior: una carta prepagata per under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente di monitorarne l’utilizzo. La carta si collega al conto Flowe del genitore e dà al figlio la possibilità di ricevere soldi all’istante, pagare e prelevare ovunque, anche all’estero.

Tutto ciò che riguarda le carte è disponibile in qualsiasi momento tramite l’app Flowe dalla quale è possibile visualizzare o nascondere il pin, bloccarle, sbloccarle o impostare limiti settimanali e mensili alle tue spese.

Grazie alla funzionalità di analisi spesa si avranno anche sempre a portata di mano statistiche e categorie automatiche per seguire l’andamento delle proprie spese.

