Flowe: il conto digitale che abbraccia la sostenibilità ambientale

Flowe è un conto 100% digitale e green per la gestione delle finanze personali.

Con Flowe, oltre ad avere un conto online con carta di debito e servizi di pagamento, si avranno a disposizione numerose funzionalità per gestire i soldi in modo smart e prendendosi cura del Pianeta.

Il conto Flowe è disponibile in versione Fan, Flex oppure Friend e include delle carte di pagamento uniche nel suo genere che rispettano rigorosi standard ambientali.

Il piano Fan a canone gratuito permette di richiedere la Flowe Card di debito in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali.

Con i piani Flex e Friend si potrà invece richiedere la Flowe Card realizzata in legno. Grazie al programma ZeroCO2, quando si richiede questa carta, Flowe pianterà un albero in Guatemala per compensare la CO2 prodotta e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali.

L’app include funzionalità di analisi spesa, in questo modo si avranno sempre a portata di click statistiche e categorie automatiche per seguire l’andamento delle proprie spese direttamente dal tuo smartphone.

In più, grazie alla partnership con Doconomy, Flowe stima la CO2 prodotta dalle spese effettuate con la Flowe Card e la compensa piantando alberi che nel corso della loro vita media assorbiranno le emissioni e creeranno una vera e propria foresta.

Flowe si può anche collegare a SwatchPAY per pagare ovunque, in Italia o all’estero, senza portafoglio né telefono, semplicemente avvicinando l’orologio al POS.

Per i più piccoli infine è disponibile la Carta Flowe Junior: una carta prepagata per under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente ai genitori di monitorarne l’utilizzo.

