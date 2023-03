Flowe: il conto digitale che si prende cura del pianeta

Flowe è un conto digitale che permette di gestire le proprie finanze in modo smart aiutando il pianeta. Il conto offre numerose funzionalità avanzate oltre a carte di pagamento ecosostenibili e, ogni 100 pagamenti effettuati con le carte Flowe, verrà piantiamo un albero in Guatemala per compensare l’anidride carbonica prodotta e per sostenere le famiglie locali.

Il conto Flowe è disponibile in versione Fan, Flex o Friend.

Il piano Fan a canone zero permette di richiedere la carta di debito Flowe in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali. I piani Flex e Friend includono invece una Flowe Card realizzata in legno proveniente da foreste certificate. In più, ad ogni carta Flowe richiesta, verrà piantato un albero in Guatemala; le piante verranno donate ai contadini locali diventando fonte di sostentamento economico e alimentare.

Con i piani Flex e Friend è anche possibile richiedere la Carta Flowe Junior: una carta prepagata dedicata agli under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente di monitorarne l’utilizzo. La carta si collega al conto Flowe del genitore e dà al figlio la possibilità di ricevere soldi all’istante, pagare e prelevare ovunque, anche all’estero.

Flowe offre anche numerose funzionalità per gestire con facilità le proprie spese. Direttamente dall’app di Flowe è possibile monitorare le transazioni in tempo reale e tenere traccia delle spese mensili. Grazie alle opzioni di update live, statistiche e categorie automatiche, si potrà avere in qualsiasi momento una panoramica completa delle proprie spese.

Flowe permette anche di creare dei salvadanai virtuali per mettere da parte i soldi, semplificando il risparmio grazie ad alcune funzionalità come l’auto Cash-In mensile e l’arrotondamento automatico.

