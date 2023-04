Flowe: il conto smart che rispetta l'ambiente

Flowe offre un conto digitale e sostenibile per gestire il denaro in modo smart prendendosi cura del Pianeta.

Il conto Flowe è disponibile in versione Fan, Flex oppure Friend e include delle carte di pagamento uniche nel suo genere che rispettano rigorosi standard ambientali.

Il piano Fan a canone gratuito permette di richiedere la Flowe Card di debito in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali.

Con i piani Flex e Friend si potrà invece richiedere la Flowe Card realizzata in legno. Grazie al programma ZeroCO2, quando si richiede questa carta, Flowe pianterà un albero in Guatemala per compensare la CO2 prodotta e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali.

Per i più piccoli invece, Flowe mette a disposizione la Carta Flowe Junior: una carta prepagata per under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente ai genitori di monitorarne l’utilizzo.

Le funzionalità del conto Flowe

Il conto di Flowe è 100% digitale, si gestisce da app ed include numerose funzionalità utili per semplificare la gestione delle finanze personali.

Le funzionalità di Analisi Spese, Budgeting e Categorizzazione delle Spese rendono più facile monitorare l’andamento delle proprie finanze.

Grazie ai Drop – i salvadanai digitali di Flowe – è possibile mettere da parte i soldi in modo semplice grazie alla funzionalità Arrotondamento Automatico: per ogni transazione effettuata, l’app arrotonda in eccesso versando nel Drop la cifra da te stabilita.

L’app di Flowe consente anche di costituire dei gruppi di spesa con amici e parenti, per poter raccogliere del denaro da utilizzare successivamente per un regalo, oppure per un evento in particolare.

Flowe si può anche collegare a SwatchPAY per pagare ovunque, in Italia o all’estero, senza portafoglio né telefono, semplicemente avvicinando l’orologio al POS.

Per conoscere l’offerta completa di Flowe clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.