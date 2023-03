Flowe, se richiedi la carta aiuti a salvare il pianeta

Flowe offre un’opportunità unica per coloro che vogliono salvare il pianeta contribuendo a un futuro più sostenibile semplicemente facendo acquisti.

Il suo approccio attento all’ambiente e la tecnologia innovativa lo distingue dalle altre fintech. La Flowe Card, realizzata in legno certificato, ti consente di compensare attivamente le emissioni di CO2 ad ogni tuo pagamento.

Attraverso la loro promozione “Freshback“, Flowe promette di piantare un albero ogni cento transazioni. Unisciti alla causa e fai la differenza con Flowe.

Flowe: cos’è?

Flowe è un conto digitale al 100% che dà la priorità alla sostenibilità e alla funzionalità, consentendoti di condurre una vita più sana.

L’app per Android e iOS ti consente di gestire facilmente la tua carta di debito, dal bloccarla o sbloccarla al tenere traccia delle spese, al budget e alla creazione di piani di risparmio personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Flowe collabora con Doconomy per fornire l’ulteriore vantaggio di calcolare le emissioni di CO2 derivanti dagli acquisti e compensarle in modo ecologico, ad esempio piantando alberi.

La carta di debito in legno di Flowe, che opera sul circuito MasterCard, si distingue dal legno di provenienza responsabile.

Questa carta ecologica è un notevole esempio di design sostenibile, e non è tutto. Per ogni nuovo utente che richiede questa carta, Flowe si impegna a piantare un albero per suo conto.

Ecco come piantare un albero e salvare il pianeta

Flowe offre una soluzione innovativa ed ecologica che ti consente di contribuire a salvare il pianeta con facilità e praticità.

Attraverso l’iniziativa “Freshback”, l’azienda si impegna a piantare un albero in Guatemala ogni 100 transazioni effettuate con una Flowe Card.

Questo crea un duplice effetto positivo sull’ambiente e sulle comunità locali: da un lato aiuta negli sforzi di rimboschimento, mentre dall’altro funge da fonte di sostentamento per le famiglie guatemalteche che ricevono gli alberi in donazione, fornendo un contributo economico notevole.

Se sei interessato a questa iniziativa a salvaguardia dell’ambiente, clicca sul link qui sotto e apri il conto Flowe:

L’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2023. Inserendo il codice FLOWECARD in fase di registrazione, la carta di debito in legno ti verrà consegnata gratuitamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.