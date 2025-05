Flux.1 Kontext, il generatore di immagini AI più veloce del web

Creare immagini con l’AI ormai lo sanno fare tutti, ma modificarle mantenendo coerenza e stile è tutta un’altra storia. Black Forest Labs – la startup tedesca che aveva alimentato il generatore di immagini di Grok su X (Flux.1), ha appena rilasciato Flux.1 Kontext, una serie di modelli molto, molto promettenti.

Flux.1 Kontext, la nuova AI che crea e modifica immagini senza perdere stile né coerenza

Flux.1 Kontext non è il solito generatore AI. Il modello più avanzato della famiglia può prendere un’immagine e modificarla attraverso più passaggi, mantenendo personaggi e atmosfere coerenti. La vera novità sta nella capacità di preservare l’identità visiva durante le modifiche. Si vuole cambiare lo sfondo, ma mantenendo lo stesso protagonista? Si desidera aggiungere dettagli senza stravolgere l’atmosfera? Kontext promette di gestire questi scenari senza le solite aberrazioni che caratterizzano altri modelli.

Black Forest Labs ha sfornato due varianti di Flux.1 Kontext. La versione Pro punta sulla precisione e il controllo creativo, permettendo sessioni di editing elaborate, dove ogni dettaglio può essere perfezionato. È pensata per chi ha progetti complessi e tempo da dedicare.

Flux.1 Kontex Max sacrifica parte della flessibilità per la velocità, concentrandosi su coerenza e aderenza fedele alle istruzioni. L’azienda promette performance fino a 8 volte superiori rispetto ai modelli attuali, una notiziona per chi lavora con volumi elevati.

A differenza dei modelli precedenti dell’azienda, le versioni Pro e Max di Kontext non possono essere scaricate per uso offline. Black Forest Labs tiene stretto il controllo sui suoi gioielli più preziosi, offrendo accesso solo tramite API cloud. Tuttavia, l’azienda mantiene un piede nel mondo open source con Flux.1 Kontext [dev], disponibile in beta privata per ricerca e test di sicurezza.

Playground integrato per consentire agli utenti di sperimentare subito

Per abbassare la barriera d’ingresso, Black Forest Labs ha lanciato un playground integrato che permette di testare i modelli senza dover passare attraverso servizi di terze parti. I nuovi utenti ricevono 200 crediti gratuiti, sufficienti per generare circa 12 immagini con la versione Pro.