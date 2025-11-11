Restyling per FlyOOBE 2.0: l'utility che aggira i limiti di Windows 11

FlyOOBE è l’utility più utilizzata da chi vuol aggirare il controllo dei requisiti di sistema e installare Windows 11 sul proprio computer, se ufficialmente non supportato secondo le linee guida di Microsoft. Il suo sviluppatore ha annunciato la disponibilità della versione 2.0 che porta con sé novità importanti. Attenzione: è una release di anteprima (early preview), per questo motivo potrebbero manifestarsi bug o problemi di ogni sorta.

Restyling dell’interfaccia per FlyOOBE 2.0

Vale comunque la pena segnalare il rilascio per descrivere i cambiamenti introdotti. Il più importante riguarda il restyling dell’interfaccia, con una pesante riorganizzazione degli elementi pensata per rendere più semplice e chiara l’intera esperienza, anche ai neofiti. I responsabili del progetto vogliono in qualche modo tornare alle origini, quando il software era solo un tool per forzare l’installazione dell’OS, prima che fosse arricchito da opzioni aggiuntive.

Di seguito le novità introdotte da FlyOOBE 2.0, stando al changelog ufficiale.

Complessità ridotta con meno menu e confusione visiva;

layout più pulito con più spazio;

azioni primarie chiare per rendere la guida più semplice;

meno testo, più indicazioni, meno sovraccarico cognitivo;

nel complesso, un’esperienza di configurazione iniziale molto più intuitiva.

Lo sviluppatore definisce importanti questi cambiamenti perché un assistente OOBE dovrebbe essere qualcosa che puoi gestire senza conoscenze o esperienza tecnica pregresse . L’acronimo, lo ricordiamo, per esteso si legge out-of-box experience.

Per il download rimandiamo al repository GitHub ufficiale, l’unica fonte attendibile e affidabile per scaricare FlyOOBE (si pronuncia fly-oh-bee ). Online ci sono molti siti di terze parti che lo propongono, ma il rischio è quello di imbattersi in malware. Lì c’è anche la versione 1.51, l’ultima stabile.

Considerato il delicato compito che svolge il software, forzare l’installazione di un sistema operativo ufficialmente non supportato dal PC, consigliamo in ogni caso di procedere con cautela e comunque di effettuare un backup dei propri dati prima dell’operazione.