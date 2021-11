Fnatic React: le cuffie degli atleti eSport ad un prezzaccio

Il Black Friday in anticipo di Amazon propone un paio delle migliori cuffie da gaming del mercato ad un prezzo davvero eccezionale. Stiamo parlando delle Fnatic React, un headset Hi-Fi completo nelle funzionalità e con una qualità audio da top di gamma, oggi ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire.

Cuffie da gaming Fnatic React: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista del design, le React hanno una struttura completamente in metallo con un archetto in acciaio che garantisce resistenza e durabilità. I colori sono inevitabilmente quelli del team eSport con un nero profondo e rifiniture arancioni. Ottimi i padiglioni e la fascia, ricoperti completamente in ecopelle. All’interno trova spazio il memory foam sovradimensionato che consente di avere il giusto isolamento, con un confort impareggiabile. Ottimo il microfono broadcasting con filtro anti-pop che offre una voce chiara e cristallina per la chat vocale. Questo oltre ad essere flessibile può anche essere staccato così da utilizzare le cuffie per l’ascolto musicale. Non manca ovviamente il telecomando per la gestione del volume con un pratico switch che permette di mutare la voce.

Naturalmente, come per ogni dispositivo audio, a fare la differenza è ovviamente la qualità del suono, su cui Fnatic ha posto la maggiore attenzione. Le cuffie utilizzano driver da 53mm, calibrati direttamente dagli atleti. I bassi sono stati regolati in modo da essere profondi, ma senza invadere lo spazio delle frequenze medie e alte. La gamma medio-alta è stata invece potenziata per consentire un’individuazione immediata dell’avversario, un vantaggio senza dubbio netto. Per quanto riguarda la compatibilità, le cuffie possono essere collegate praticamente a qualsiasi piattaforma grazie al jack da 3,5mm. In sostanza, un paio di cuffie dal rapporto qualità prezzo formidabile, estremamente versatili, e di grande qualità.

Grazie ad un coupon del 20%, che si aggiunge allo sconto preapplicato, le Fnatic React potranno essere tue a soli 51,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 33 euro sul prezzo di listino. Un affare da non perdere.