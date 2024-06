Fogli Google ora avvisa gli utenti delle modifiche via email

Dopo le novità annunciate lo scorso mese, gli utenti di Google Workspace possono ora fruire di un’altra nuova funzione su Fogli Google denominata Notifiche condizionali, la quale consente di ricevere degli avvisi automatici a mezzo email in caso di modifiche specifiche.

Fogli Google: ecco la nuova funzione Notifiche condizionali

Per fare qualche esempio concreto, gli utenti possono ricevere notifiche via email quando lo stato dell’attività o il proprietario viene modificato, quando un numero scende al di sotto di un certo valore in un’analisi di previsione o alcuni elementi in un tracker di inventario raggiungono un certo numero di scorte.

I proprietari di un foglio e coloro che sono abilitati alle modifiche possono impostare i nuovi avvisi tramite email accedendo al menu Strumenti, selezionando poi la voce Notifiche condizionali e l’opzione Aggiungi regola. Dalla schermata che segue è poi possibile decidere se aggiungere fino a un massimo di dieci destinatari per le notifiche. Google invia le notifiche via email per conto dell’utente che ha creato la regola o è stato l’ultima persona a modificarla.

Oltre che come appena indicato, gli utenti possono accedere alla funzione facendo clic destro su qualsiasi cella e scegliendo l’opzione Notifiche condizionali dal menu contestuale.

Google tiene però a precisare che le notifiche condizionali potrebbero non attivarsi in determinati casi, ad esempio quando i dati provenienti da fonti esterne cambiano o il formato del valore del contenuto cambia, comprese le modifiche ai punti decimali.

La funzione è attualmente in fase di rollout per alcuni livelli di Google Workspace, tra cui Business (Standard, Plus), Enterprise (Starter, Standard, Plus), Education Plus e Enterprise Plus. Le notifiche condizionali non sono tuttavia disponibili per gli utenti con account Google personali.