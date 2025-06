Fogli Google umilia Excel: l'AI scrive testi direttamente nelle celle

Microsoft credeva di essere avanti con Copilot, ma Google ha lanciato una nuova funzione di Fogli fa qualcosa che Excel semplicemente… non sa fare.

Fogli Google genera testi su misura nelle celle

La nuova funzione AI di Gemini su Fogli Google non si limita a creare grafici o suggerire formule. Genera testo direttamente nelle celle. Ma come funziona? Immaginiamo di poter dire al foglio di calcolo: “Analizza il sentiment di queste email dei clienti” oppure “Scrivi una risposta personalizzata a ogni recensione“.

La sintassi è disarmante nella sua semplicità:

=AI(“prompt”,[range opzionale])

Ecco degli esempi concreti:

=AI(“Analizza il sentiment di questi feedback clienti”, C2:C50)

=AI(“Crea una risposta email professionale per questo reclamo”, A2:G2)

=AI(“Riassumi questi dati di vendita in 2 frasi”, D1:D100)

La funzione può elaborare contenuti, categorizzare informazioni, generare testi personalizzati e condurre analisi avanzate direttamente nel foglio di calcolo.

Excel con Copilot sa generare grafici, formule, persino formattare il testo. Ma generare contenuto testuale direttamente in una cella? Niente da fare. Google – Microsoft: 1 a 0.

L’integrazione di questa funzione nel foglio di calcolo apre scenari interessanti:

Per il marketing : Generazione automatica di descrizioni prodotto personalizzate

: Generazione automatica di descrizioni prodotto personalizzate Per il customer service : Analisi del sentiment e risposte automatiche ai feedback

: Analisi del sentiment e risposte automatiche ai feedback Per la ricerca : Categorizzazione e sintesi di grandi volumi di dati testuali

: Categorizzazione e sintesi di grandi volumi di dati testuali Per le vendite: Creazione di pitch personalizzati basati sui profili clienti

I limiti da considerare

Non tutto è perfetto. Google ha imposto un paletto importante. La funzione elabora solo le prime 200 celle del range selezionato. Per dataset più ampi, è necessario dividere il lavoro in più operazioni. Inoltre, la funzione è disponibile solo per i piani a pagamento (Business, Enterprise, Education e AI Pro). Niente versione gratuita per ora.