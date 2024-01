FOLLE SCONTO di 200€ per l'aspirapolvere Dyson V11!

La tecnologia Radial Root Cyclone rappresenta l’apice dell’efficienza nell’aspirazione, generando una forza straordinaria di oltre 79.000 G. Questa capacità consente di catturare particelle microscopiche senza ostruire il filtro, garantendo la massima potenza di aspirazione nel tempo. Il sistema di filtrazione Dyson, ermetico e altamente performante, è in grado di catturare il 99,97% delle particelle piccole, incluso polvere, allergeni e batteri, con dimensioni fino a 0,3 microni.

Dal lato utente, lo schermo LCD fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni dell’aspirapolvere, come la durata della batteria, la modalità d’aspirazione e il livello di pulizia, offrendo un controllo completo e intuitivo. La spazzola a rullo morbido, poi, è una soluzione intelligente progettata per garantire una pulizia efficace senza danneggiare i pavimenti duri. Dotata di setole in nylon e fibra di carbonio antistatica, si occupa con delicatezza della rimozione della polvere.

Dotato di diverse modalità, quella Auto rappresenta un aspetto rivoluzionario, adattando automaticamente la forza d’aspirazione in base al tipo di superficie per ottimizzare l’autonomia e garantire risultati impeccabili su ogni pavimento.

Nel contesto delle varie modalità operative, la Modalità Eco offre un’impressionante autonomia di 60 minuti, consentendo una pulizia prolungata su diverse superfici. D’altra parte, la Modalità Boost è pensata per le esigenze di pulizia più intense, garantendo una potenza d’aspirazione massima, ideale per affrontare sfide come la rimozione dei peli degli animali domestici.