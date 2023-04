FOLLIA AMAZON: oggi RISPARMI 440 EURO sul Tablet Android 12!

Cercate un tablet dalle prestazioni elevate così da poterlo sfruttare sia per i progetti lavorativi più impegnativi che per sbizzarrirvi con i vostri videogame preferiti? Abbiamo sicuramente quello che fa per voi! Si tratta del Tablet Android 12 marcato Jumper, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 73%.

Il dispositivo potente e super versatile è disponibile a soli 159 euro, quindi con un risparmio assurdo di 440 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’opportunità così conveniente non si era mai vista quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Tablet Android 12 Jumper: prestazioni top ad un prezzo mini

Il Tablet marcato Jumper in mega offerta su Amazon è dotato del più recente sistema operativo Android 12 che risulta modo più fluido e veloce, oltre a fornire un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Inoltre il processore UNISOC Octa-Core garantisce prestazioni eccellenti sia per il lavoro che per il gioco.

Il dispositivo ha 128 GB di memoria ROM ad alta velocità per conservare giochi e opere audiovisive anche di grandi dimensioni. In più supporta schede TF da 256gb per espandere la capacità di archiviazione. Lo schermo da 10.1 pollici combina le tecnologie IPS per migliorare il colore e i dettagli delle immagini, mentre la tavoletta tattile è in grado di ridurre efficacemente la generazione di calore mantenendo elevate le prestazioni.

Il dispositivo è dotato di fotocamera HD, fotocamera posteriore da 13MP e frontale da 5MP per catturare i vostri momenti preziosi e condividere con i vostri amici in conversazioni video. Si aggiunge un sistema a doppi altoparlanti dal suono fluido senza ostacoli e chip di amplificazione intelligente per una qualità del suono ancora migliore.

Oggi il Tablet Android 12 marcato Jumper è in mega offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 73%. Il dispositivo potente e super versatile è disponibile a soli 159 euro, quindi con un risparmio assurdo di 440 euro sul prezzo di listino. La promozione è epica, coglietela al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.