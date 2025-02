Il fondatore DeepSeek Liang Wenfeng accolto da eroe in Cina

Liang Wenfeng, il fondatore quarantenne di DeepSeek, è tornato nella sua provincia natale del Guangdong, nel sud della Cina, per festeggiare il Capodanno Lunare. E l’accoglienza che ha ricevuto è stata quella di un vero e proprio eroe locale.

Il fondatore di DeepSeek Liang Wenfeng acclamato al suo ritorno in Cina

Wenfeng, che a soli 40 anni è già miliardario grazie al suo hedge fund High-Flyer, è ancora più amato dai suoi concittadini dopo il successo di DeepSeek. L’azienda ha dimostrato che è possibile costruire modelli AI avanzati con meno chip Nvidia e meno potenti. Una scoperta che ha implicazioni significative, soprattutto in Cina, dove l’accesso ai chip di fascia più alta è limitato.

Gli abitanti del suo villaggio natale raccontano al Financial Times che Wenfeng era uno studente modello, un asso della matematica con la passione per i fumetti, che veniva da una famiglia di insegnanti. “Siamo tutti cresciuti in questo villaggio“, racconta un residente al FT. “Siamo molto orgogliosi di lui“.

Un uomo schivo, nonostante il successo

Il successo non ha cambiato lo stile riservato di Wenfeng, che continua a tenersi lontano dai riflettori, deludendo chi vorrebbe conoscerlo meglio. D’altra parte, guardando cosa è successo ad altri importanti CEO cinesi come Jack Ma e Pony Ma – finiti sotto la lente del governo dopo aver acquisito troppa visibilità – la sua scelta di mantenere un profilo basso appare più che comprensibile.

Per ora, però, Wenfeng si gode il suo momento di gloria nella sua città natale. Secondo quanto riportato, è tornato a casa per il Capodanno Lunare accompagnato da una scorta di bodyguard. Un segno tangibile del suo status di celebrità locale e del suo successo nel mondo dell’AI.

Resta da vedere se Wenfeng sceglierà di rimanere lontano dai riflettori in futuro o se, come molti sperano, deciderà di condividere di più sulla sua vita e sul suo lavoro.