La Formula 1 al cinema: rivoluzione o trovata di marketing?

Lo scriviamo subito: non riguarda l’Italia, almeno per quest’anno. La notizia però merita una segnalazione, potrebbe funzionare. Negli Stati Uniti, dove Apple ha acquisito i diritti per trasmettere le gare in esclusiva, cinque Gran Premi di Formula 1 saranno in diretta al cinema. È il frutto della collaborazione tra la mela morsicata e IMAX, che porterà il mondiale in 50 sale dotate della sua tecnologia.

Al cinema per vedere la Formula 1

È già accaduto per alcuni concerti, perché non dovrebbe andare bene con lo sport? Dopotutto, oltreoceano l’interesse nei confronti della F1 è cresciuto parecchio di recente. Questi i 5 appuntamenti del campionato che saranno in diretta anche sul grande schermo.

Miami, 3 maggio;

Monaco, 7 giugno;

Silverstone, 5 luglio;

Monza, 6 settembre;

Austin, 25 ottobre.

Ci sono il GP italiano e quello sul circuito cittadino di Monte Carlo. In merito a quest’ultimo, vedremo se almeno il nuovo regolamento e le modifiche tecniche delle monoposto riusciranno a rendere avvincente una gara che riserva sempre poche emozioni. A proposito: avete visto l’ala posteriore ribaltabile della Ferrari? Queste le parole di Oliver Schusser (vice president of Music, Sports and Beats di Apple).

La F1 è una forza in rapida crescita nello sport e nella cultura negli Stati Uniti e, portando la F1 su Apple TV in diretta nei cinema IMAX di tutto il paese, stiamo estendendo l’energia e l’entusiasmo a un numero ancora maggiore di schermi in un modo davvero coinvolgente.

Fantasticando, è possibile immaginare la Serie A al cinema? Magari solo per i big match. Oppure la Champions League o le gare più importanti delle prossime olimpiadi. Certo, si rischierebbe di trasformare le sale in un territorio alla mercé degli ultrà. Per quanto riguarda la Formula 1, sarà ovviamente il pubblico a decidere se si tratta di un’idea azzeccata o di una trovata di marketing destinata a essere dimenticata in fretta.